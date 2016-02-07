به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مهدویان فر پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با بیان اینکه شهرداری در فعالیت‌های مشترک با آموزش و پرورش در راستای سهولت تحصیل دانش‌آموزان همکاری‌های لازم را در دستور کار قرار داده است، اظهار داشت: این خدمات شامل دانش‌آموزان مناطق محروم و بی‌بضاعت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای هر سال تحصیلی هدیه کارت رایگان استفاده از حمل و نقل عمومی به ۲۵ هزار دانش‌آموزان جامعه هدف ارائه شده است، اظهار داشت: بر این اساس در قالب اجرای این طرح در مهر ماه سال جاری دو میلیارد ریال برای حمل و نقل دانش‌آموزان اختصاص یافت.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان در ادامه در خصوص ارائه بن خرید نوروزی به دانش‌آموزان بی بضاعت شهر اصفهان نیز گفت: بر این اساس شهرداری برای اجرای این طرح مبلغ سه میلیارد تومان را پیشنهاد داده که هنوز در شورای اسلامی شهر به تصویب نرسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته شهرداری اصفهان با همکاری آموزش و پرورش نیازهای مدارس کمتر برخوردار که عمدتا در حاشیه شهر نیز وجود دارند را شناسایی کرده است، افزود: پس از شناسایی این اماکن شهرداری اقدامات زیرساختی و ارائه تجهیزات را در ۲۴ مدرسه و با اعتبار سه میلیارد تومانی انجام داد.

مهدویان فر در ادامه به برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه یار مهربان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: برگزاری این نمایشگاه به منظور افزایش سرانه مطالعه در جامعه و ایجاد انگیزه‌ای برای مطالعه در بین دانش‌آموزان و به ویژه دانش‌آموزان کمتر برخوردار است.

وی همچنین توجه به بهداشت و سلامت، تحرک بدنی در دانش‌آموزان و به ویژه دانش‌آموزان مناطق محروم را یادآور شد و ابراز داشت: توزیع عادلانه خدمات در نمایشگاه یار مهربان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در نمایشگاه یار مهربان کتاب‌ها با محوریت فرهنگ، مذهب، سلامت و بهداشت ارائه خواهد شد، افزود: به هیچ وجه در این نمایشگاه کتاب‌های کمک درسی حل مسائل ارائه نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه ورزش ۳۵۰ میلیون تومان و برای حوزه کتاب در هفتمین نمایشگاه یار مهربان ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، افزود: در مجموع با حدود ۷ میلیارد ریال هفتمین نمایشگاه یار مهربان در ارگ جهان نما از روز ۱۹ بهمن ماه برپا خواهد شد.

مهدویان فر ادامه داد: در این دوره از نمایشگاه یار مهربان تعامل شهرداری با آموزش و پرورش بهبود یافته و در این راستا برای تهیه اقلام و تجهیزات از پیمانکاران اصفهانی استفاده شده است.

وی همچنین تغییر زمان برگزاری نمایشگاه از اسفند و فروردین طی سه سال گذشته را بنا به درخواست متقاضیان دانست و افزود: از این پس نمایشگاه یار مهربان در بهمن ماه برگزار خواهد شد.