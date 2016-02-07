۳۱۰ هزار جلد سند رزمندگان دفاع مقدس در خراسان جنوبی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در شورای اداری استان، با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی به‌فرمان رهبری در استان‌ها فعالیت دارد، اظهار کرد: مأموریت این اداره کل، حفظ آثار رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و ترویج آن به نسل آینده است.

سرهنگ علی قاسمی از جمع‌آوری اسناد، وصیت‌نامه و دست‌نوشته ۳۱۰ هزار رزمنده دفاع مقدس خراسان جنوبی خبر داد و افزود: همچنین دو هزار و ۸۵ ساعت خاطرات این رزمندگان ضبط شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ کارگروه پژوهشی برای جمع‌آوری و مصاحبه با رزمندگان تشکیل شده است، اظهار کرد: ۱۱ تحقیق پژوهشی در این کارگروه‌ها به انجام رسیده است.

سرهنگ قاسمی با اشاره به ارائه دو واحد درسی در دانشگاه‌های خراسان جنوبی، بیان کرد: تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ دانشجو این دو واحد را گذرانده‌اند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تاکنون ۳ هزار کتاب دفاع مقدس در مدارس، کتابخانه های عمومی و پایگاه‌های بسیج توزیع شده است.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده این اداره کل، اظهار کرد: فعالیت مجمع پیشکسوتان دفاع مقدس با ۱۶۷ عضو، تدفین ۱۰۳ شهید گمنام در ۳۵ نقطه استان، چاپ ۲۵ کتاب و ساخت ۹ فیلم از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

سرهنگ قاسمی ادامه داد: تشکیل شورای هماهنگی در شهرستان‌ها، تهیه دایره المعارف دفاع مقدس خراسان جنوبی، تهیه نقش دولت در دفاع مقدس و تکمیل یادمان های شهدای گمنام از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی ادامه داد: تعیین و معرفی نماینده در هر سازمان به بنیاد حفظ آثار استان جهت جمع‌آوری اسناد رزمندگان آن اداره، تهیه بانک اطلاعات رزمندگان دستگاه‌ها و اعزام راهیان نور کارکنان را از مسئولان استانی و شهرستانی خواستارم.

مسئولان فخرفروشی نکنند

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آیات قران، اظهار کرد: سخیف‌ترین حالاتی که مسئولان دارند این است که رفتار آنها به‌گونه‌ای باشد که دیگران گمان کنند به آنها فخرفروشی می‌شود.

حجت‌الاسلام علی رضایی بیرجندی ادامه داد: مسئولان باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که مردم آنها را عضوی از خانواده خویش دانسته و در بیان مشکلاتشان راحت باشند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید خودمانی بوده و پیچیده نباشند، افزود: همچنین در خدمت به مردم و شهروندان از هیچ همتی دریغ نکنند.

وی با بیان اینکه باید در رفتارها و عملکرد به‌گونه‌ای باشیم که مورد رضایت عموم باشد، ادامه داد: باید قبل از مرگ، رذیلت‌ها و کردارهای ناپسند را در خود از بین ببریم.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به نقش بارز ایثارگران و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، تاکید کرد: شهدا و رزمندگان از جان، مال و ناموس خویش گذشته و از ایران اسلامی دفاع کردند بنابراین باید در راستای گرامیداشت آنها از هیچ تلاشی دست برنداریم.