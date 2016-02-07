مدیریت بحران خوزستان در خصوص وقوع باران شدید و تندباد  هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره‌کل مدیریت بحران استانداری خوزستان آمده است: با توجه به هشدار سازمان مدیریت بحران کشور و اداره‌کل هواشناسی خوزستان در خصوص وقع بارندگی همراه با رعد و برق و وزش باد قابل ملاحظه در سطح استان به ویژه در مناطق مرتفع شمالی، شمال شرقی و شرق استان، از اوائل وقت روز یکشنبه تا اواسط وقت روز دوشنبه، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در مناطق با حجم بارش بیشتر و همچنین احتمال کاهش دید افقی در برخی مناطق به ویژه شهر اهواز با توجه به وزش بادهای قابل ملاحظه و تندبادهای لحظه‌ای وجود دارد.



در این اطلاعیه خطاب به فرمانداران آمده است: اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم، برقراری کشیک شبانه‌روزی، تشکیل ستاد مدیریت بحران شهرداری با توجه به دستورالعمل مربوطه، کنترل و بازدید و بررسی سیستم‌های دفع فاضلاب و آب‌های سطحی و شبکه برق‌رسانی، نظارت بر وضعیت سیل‌بندها و پل‌ها و راه‌ها در مناطق شهری و روستایی قبل و حین و بعد از بارندگی، احتیاط در تردد جاده‌های کوهستانی و مسدود نمودن جاده های حادثه‌خیز در صورت ضرورت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی مرتبط شهرستان طبق ضوابط اقدام شود.



در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: همچنین در خصوص به کارگیری تجهیزات و امکانات راهداری و هماهنگی با ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌های شمالی و شرقی به منظور آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه در شهرستان‌های واقع در مناطق شمالی و شرقی استان، اطلاع‌رسانی به شهروندان به ویژه صیادان، لنج‌داران، مسافران، صاحبان قایق‌های موتوری، کشاورزان، بیماران تنفسی، دامداران، عشایر، ساکن حاشیه رودخانه‌ها و مناطق در معرض خطر و مناطق با احتمال وقوع تندباد و صاعقه جهت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و سایر تدابیر لازم برای پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام لازم معمول و گزارش اقدامات به عمل آمده را به این اداره‌کل ارسال کنند.