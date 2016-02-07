محسن ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برنامه جوانههای انقلاب به صورت ماکت سازی با موضوع انقلاب با استفاده از قالبهای سفال، کاردستی و وسایل دورریختنی، کارگاه دانستنیهای انقلاب اسلامی برای نوجوانان، معرفی و قصه گویی کتابهای «تبر» و «در پناه خانه دوست» و «بهترین روزهای خدا» از طریق نمایش روی پرده دیتا اجرا میشود.
وی با اشاره به اجرای برنامه از قطره تا دریا افزود: کودکان پس از خواندن کتابهای انقلابی با موضوع اتحاد، کارت پستال کتابها را در ابعاد بزرگ میسازند، همچنین جشنی نیز با حضور اعضای کودک و نوجوان شامل قصه گویی، معرفی ایام و وقایع انقلاب و مسابقه بال پروانه برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان قم عنوان کرد: همزمان با دهه مبارکه فجر، کتابهای انقلابی و مسابقات فرهنگی هنری با موضوع انقلاب به مدارس بخش جعفریه توسط کتابخانه پستی کانون، ارسال میشود.
وی با اشاره به برگزاری نشست ادبی دو پنجره افزود: در این نشست به نقد و بررسی رمان گردان قاطرچیها با حضور نویسنده توسط اعضا و خواندن آثار ادبی اعضا و نقد و بررسی توسط نویسنده میهمان پرداخته میشود.
ربانی با اشاره به برپایی نمایشگاه از «واژه تا نقش» افزود: نمایش آثار تصویری اعضای کودک و نوجوان در چهار قالب نقاشی، خوشنویسی، سفال و انیمیشن که بر اساس آثار ادبی اعضای مراکز خلق شده است، همچنین نمایش عروسکهای دست ساز مربیان فرهنگی مراکز استان از دیگر برنامههای دهه مبارک فجر است.
وی بیان کرد: برنامههایی همچون فضاسازی مراکز فرهنگی هنری، معرفی شخصیتها، کتابها و ایام و وقایع روزهای انقلاب به شیوههای مختلف فرهنگی هنری و ادبی به صورت مشترک در کلیه مراکز کانون استان انجام میشود.
نظر شما