ساختمان اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر، پیش از ظهر امروز ساختمان اداری ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان شمالی با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی و رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان شمالی در حاشیه افتتاح این ساختمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۲۳ متر‌مربع و زیربنای ۳۸۰ متر مربع در سه طبقه احداث شده است.

محمد صفری افزود: برای ساخت این بنا دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از محل کمک‌های مردمی هزینه شده است.

وی تصریح کرد: در ساخت این ساختمان که با کمک‌های مردمی احداث شده، حداکثر صرفه جویی انجام شده به طوری که پیمانکار، استاد بنا و کارگران این ساختمان با تخفیفات ویژه این بنا را احداث کرده‌اند.

صفری افزود: همکاران افتخاری این ستاد با نیات خیری که داشته‌اند ساعاتی از روز را به صورت رایگان در کار ساخت این بنا کمک کرده‌اند.

رئیس ستاد عتبات عالیات خراسان شمالی اظهار داشت: از بدو تاسیس ستاد عتبات عالیات در این استان، تاکنون مبلغ ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد و بالغ بر ۳ کیلوگرم طلا از سوی مردم مومن و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت برای ساخت و بهسازی عتبات عالیات کمک شده است.

وی همچنین به اعزام ۴۱۵ نفر نیرو به اماکن مقدسه کربلا و نجف اشاره کرد و گفت: این نیروها در قالب استادکار، بنا، کاشی کار، سنگ کار و ... برای کمک به ساخت اماکن مقدسه اعزام شده‌اند.

صفری افزود: تاکنون هزینه یک هزار مترمربع ازپروژه صحن حضرت زهرا(س) از سوی عتبات عالیات این استان تامین و پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم افتتاحیه ساختمان اداری عتبات عالیات خراسان شمالی با اهدای لوح از شماری از خیرین تقدیر به عمل آمد.