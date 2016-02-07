ثبت ملی جایگاه عزاداری «ولایت» شهر خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی خانی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از عاشوراییان فجرآفرین که در سالن آمفی تئاتر استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: معنویت گرایی مشخصه اصلی انقلاب اسلامی ایران بود و این مشخصه انقلاب را از دیگر انقلاب ها متمایز می کند.

وی افزود: نطفه انقلاب در ۱۳ خرداد سال ۵۷ و در روز عاشورا بسته شد به طوریکه بزرگترین تجمعات و جرکات اجتماعی برای شکل گیری انقلاب در این روز شکل گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: عاشوراییان فجرآفرین در لرستان که امروز از آن ها تقدیر می شود در راه حفظ ارزش های انقلاب و عاشورا زحمات فراوانی کشیده و در واقع وارث افرادی هستند که عزاداری سنتی را در لرستان نهادینه کردند.

صفی خانی با اشاره به اینکه حدود ۱۰۰ سال از تشکیل جایگاه ولایت شهر خرم آباد می گذرد عنوان کرد: این جایگاه سالیان سال در ایام عاشورا عزاداری برگزار کرده و سنت عزاداری لرستان باعث شده شور عزاداری در این استان هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر شود.

وی از ثبت ملی جایگاه ولایت قلعه فلک الافلاک خبر داد و گفت: این جایگاه به عنوان یکی از پنج جایگاه ملی کشور ثبت شده و هم اکنون استان لرستان دارای یک جایگاه معنوی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بر تقویت عزاداری سنتی در لرستان تاکید کرد و افزود: انتظار می رود در سال های آینده برای تقویت عزاداری سنتی مخصوص استان لرستان گام های خوبی برداشته شود.