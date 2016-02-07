ترکیب دو تیم تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم تراکتورسازی تبریز و پدیده مشهد از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم می روند که ترکیب این دو تیم مشخص شد.

امیر قلعه نویی سرمربی سرخ پوشان برای این بازی از محمدرضا اخباری درون دروازه و از شجاع خلیل زاده، خالد شفیعی، محمد ایرانپوریان، آگوستو سزار، آلویس نانگ، شاهین ثاقبی، بختیار رحمانی، مهدی کیانی، مهدی شریفی و سعید آقایی در ترکیب تیم خود استفاده می کند.

همچنین رضا مهاجری سرمربی تیم مشهدی نیز از مجتبی روشنگر درون دروازه تیمش استفاده می کند و احمد آل نعمه، مسعود نظرزاده، محمدحسین مرادمند، محسن یوسفی، مصطفی احمدی، محمدرضا ناصحی، میثم نقی زاده، معین عباسیان، مهدی خیری و فرشاد سالاری دیگر بازیکنان تیم پدیده در این بازی هستند.