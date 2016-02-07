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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۵۱

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان:

۸ لنج و یک دوبه در اروندرود دچار حریق شدند

۸ لنج و یک دوبه در اروندرود دچار حریق شدند

آبادان - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان از آتش سوزی هشت لنج و یک دوبه در رودخانه اروند خبر داد.

سرهنگ سید رحمان موسوی امروز درگفتگو با خبرنگار مهرگفت: بامداد امروز یکشنبه هشت لنج و یک دوبه باری ۱۰۰۰ تنی در آبادان (اروند رود) دچار حریق شدند.

وی افزود: در جریان این حادثه به  هفت لنج خسارت زیادی وارد شد و یک لنج و یک دوبه باری ۱۰۰۰ تنی خسارت سطحی دیدند.

موسوی اظهار کرد: در این میان سه نفر از کارکنان لنجها نیز دچار مصدومیت شدند که سریعا توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام خمینی(ره) انتقال و تحت درمان قرار گرفتند که حال عمومی آنان خوب است.

 معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان با بیان اینکه شدت وزش باد دلیل گسترش آتش سوزی و انتقال آن به سایر لنج ها شد، تصریح کرد: دلیل اصلی بروز آتش سوزی تحت بررسی است که متعاقبا اعلام می شود.

کد مطلب 3044158

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