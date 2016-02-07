آخرین روش های جراحی مغز و اعصاب ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار گفت: با توجه به شروع ثبت‌نام‌ها برای حضور سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن‌های جراحان مغز و اعصاب ، استقبال بسیار خوبی انجام‌شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ مقاله از سوی متخصصان و کارشناسان به دبیرخانه ارسال شده است.

وی در این سمپوزیوم حداقل ۵ کارگاه آموزشی یا ۵ پنل تخصصی برگزار می‌شود، گفت: حضور ۵۰۴ نفر از مهمانان خارجی کنگره مغز و اعصاب و برخی از مقامات کشورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن‌های جراحان مغز و اعصاب قطعی شده است.

وی با اشاره به این موضوع که پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن‌های جراحان مغز و اعصاب به ریاست پروفسور سمیعی برگزار می‌شود، گفت: این سمپوزیوم با همکاری کلیه دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور و با حضور دانشمندان برتر داخلی و خارجی از ۷۰ کشور دنیا برگزار می‌شود.

به گفته وی، آخرین دستاوردهای علمی دنیا در این سمپوزیوم بزرگ ارائه شده و محیط علمی ارزشمندی جهت آشنایی و تبادل آخرین روش‌های جراحی در حوزه علوم مغز و اعصاب فراهم خواهد شد.

دبیر اجرایی این کنگره بین المللی تصریح کرد: نوروسرجری، نورولوژی، گوش و حلق و بینی و سر و گردن، بیهوشی، نوروساينس (PhD)، پاتولوژی، روانپزشکی/ روانشناسی، رادیولوژی، ادیولوژی /ادیومتری، ارتوپدی (orthospine)، رادیوتراپی/ انکولوژی، چشم‌پزشکی (نوروافتالمولوژی)، طب فیزیکی و توانبخشی، پزشکی هسته‌ای، پزشکان عمومی، نورواندوکرینولوژی وجراحی ترمیمی (اعصاب محیطی) جز گروه‌های هدف در برگزاری پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن‌های جراحان مغز و اعصاب هستند.

پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن‌های جراحان مغز و اعصاب با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به ریاست پروفسور مجید سمیعی از ۲۹ فروردین تا ۳ اردیبهشت ۹۵ در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار می‌شود.