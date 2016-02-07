به گزارش خبرنگار مهر، فیروز مهدی ظهر یکشنبه در همایش یاوران انقلاب افزود: تربیت اجتماعی دانش آموزان و یادگیری مهارت‌ها و سبک‌های زندگی ازجمله برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی است.

وی اظهار کرد: تشکیلاتی در سازمان دانش آموزی وجود دارد که در آینده دانش آموزان تأثیرگذار خواهد بود و در این راستا سازمان دانش‌آموزی در استان برنامه‌های خوبی را در سال آینده برای اعتلای سبک زندگی اسلامی بین دانش آموزان تدارک دیده است.

رئیس سازمان دانش‌آموزی استان زنجان با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی در نقاط مختلف استان زنجان توسعه می‌یابد، گفت: ازجمله این تشکیلات آموزش کمک‌های اولیه وامداد و نجات و یادگیری مهارت‌های زندگی است.

مهدی تأکید کرد: تربیت اجتماعی دانش‌آموزان و به معنی اخص کلمه آموزش‌دهنده سبک زندگی ایرانی- اسلامی به دانش‌آموزان است که این مهم را دانش‌آموزان در اردوهای تشکیلاتی می‌آموزند و این آموزه‌ها در زندگی نسل چهارم انقلاب تأثیر دارد.

وی افزود: مانور تشکیلاتی سازمان دانش‌آموزی هرساله در ایام‌الله دهه فجر در کل استان تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان دانش‌آموزی استان زنجان تصریح کرد: باید ساختار تشکیلاتی سازمان دانش‌آموزی تقویت شود و به نیازمندی‌های فراروی آن توجه اساسی شود.

مهدی یاد آور شد: تربیت نیروهای توانمند و کارآمدی از راهبردهای سازمان است و به همین جهت در سال آینده در سازمان دانش‌آموزی برنامه‌های خوبی در دستور کار خواهد بود.

وی گفت: همه دانش‌آموزان و مربیان عضو سازمان باید در مسائل فرهنگی مشارکت کنند.