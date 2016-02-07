عراق تعرفه واردات برخی محصولات را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم مجیدی پور پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در مدت اخیر برای بازارچه چذابه اقدامات بسیار خوبی به ویژه پیش بینی مکان اختصاصی برای ورود و خروج ماشین آلات و حل مسائل امنیتی صورت گرفت.

وی بیان کرد: ۱۲۰ کیلومتر از مسیر اهواز تا چذابه را تأمین امنیت کرده و موانع مختلف را در این زمینه برداشتیم. در بازارچه چذابه نیز بحث پارکینگ را برای رانندگان حل کردیم.

فرماندار دشت آزادگان تصریح کرد: خوشبختانه امسال در بازارچه چذابه تفاوت بسیاری نسبت به سال گذشته شاهد هستیم. هرچند که به لحاظ رونق اقتصادی با مشکلاتی مواجه شدیم ولی این مشکلات مربوط به کشور عراق است.

مجیدی پور ادامه داد: متأسفانه کشور عراق تعرفه های گمرگی را به ویژه برای سیمان بالا برده و گاها حتی تا سه برابر هم رسیده است. این مسئله تأثیر مستقیمی بر صادرات کالا گذاشته و میزان خرید از بازارچه را کاهش داده است.

وی عنوان کرد: فروش تره بار و سایر مصالح ساختمانی در وضعیت مناسبی به سر می برد. به صورت کلی وضعیت نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و تجار هم از رفع موانع سر راه خود رضایت دارند.

فرماندار دشت آزادگان افزود: بسیاری از کمبودهای افراد دخیل در امر صادرات را مرتفع کرده و به همین دلیل هم بازارچه نسبت به گذشته دچار تغییرات بسیاری شده است.

مجیدی پور یادآور شد: خوشبختانه فعالیت بازارچه چذابه در بحث بیکاری و رفع آن خیلی اثر گذشته و از این نظر هم رضایتبخش است. البته در کنار بازارچه، در هویزه نیز به لحاظ فعالیت مناطق نفتی و چاه های احداث شده باز هم بر اشتغالزایی تأثیر گذاشته و در رفع بیکاری پیشرفت خوبی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به آمار بالای زراعت و همچنین انجام کشت خوب در سوسنگرد تأکید کرد: راه اندازی کارگاه های تسطیح اراضی و احداث کانال در منطقه یک کار عظیمی است. خوشبختانه در هویزه و دشت آزادگان سهم عمده ای از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان را داریم.

مجیدی پور اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار حدود ۵۰ پروژه به مناسبت ایام دهه فجر با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در سوسنگرد افتتاح می شود. این پروژه ها در حوزه عمران شهری و روستایی و در بخش های مختلف از جمله آسفالت، احداث پل و بنیاد مسکن هستند.

وی اظهار کرد: در بخش کشاورزی هم همانطور که ذکر شد، کارهای بزرگی مانند تسطیح و کانال کشی در حال انجام داریم ولی اعتبارات آن از پروژه های افتتاحی ایام دهه فجر جداست.

فرماندار دشت آزادگان خبر داد: در سوسنگرد ۱۵۴ صندوق سیار و ثابت داریم. شهرستان دشت آزادگان با بستان حدود ۱۳۰ هزار نفر و هویزه هم بین ۳۵ تا ۴۵ هزار نفر جمعیت دارند.



