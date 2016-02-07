به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت ظهر یکشنبه در آیین تقدیم لایحه بودجه ۹۵ شهرداری اردبیل تصریح کرد: ایجاد درآمد پایدار و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای شهرداری اردبیل یک ضرورت است.

وی افزود: انتظار ما این است تمامی دستگاه ها از حضور سرمایه‌گذار استقبال کنند اما متاسفانه کارشناسان نه تنها امور سرمایه‌گذاران را تسهیل نمی‌کنند بلکه آن ها را آزار داده و حتی مشاهده شده که فراری داده اند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به ضرورت فرهنگ سازی گسترده در این خصوص اشاره کرد و گفت: از جمله در حوزه گردشگری ما نیازمند تعریف پروژه ها بزرگ و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هستیم.

خوشبخت با بیان اینکه سال ۹۴ سال سختی برای شورا و شهرداری بوده و برنامه امسال در رکود اجرا شده است، متذکر شد: بودجه سال جاری به صورت خوش بینانه پیش بینی شده و با این وجود با کسری بودجه پیش بینی شده مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه شهرداری با درآمد ها و با کمک جیب مردم امور شهری را اجرا می کند، متذکر شد: اصلی ترین درآمد شهرداری از محل صدور پروانه ها است و با کاهش قابل توجه صدور پروانه فعالیت عمرانی و حفظ هزینه های جاری به سختی انجام شده است.

وی با تاکید به اجرای پروژه ها با اولویت بندی، تصریح کرد: در این وضعیت حتی جا دارد از طلبکاران شهرداری که با خویشتن داری سختی ها را تحمل کردند تشکر کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به ضرورت تابعیت از قانون در برنامه های شهرداری و شورا تاکید کرد و متذکر شد: به ویژه شورا و شهرداری از دستگاه های نظارتی استقبال می کند.

خوشبخت با بیان اینکه فعالیت شوراها بر مبنای حاکمیت دمکراسی است، اضافه کرد: شهرداری بودجه خود را تنظیم و به شورا پیشنهاد می کند و این بودجه در کمیسیون های تخصصی بررسی خواهد شد.