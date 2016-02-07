خانه مشروطه گرگان در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهر گرگان یکی از شهرهای تاریخی کشور است که حراست و نگهداری از بناهای تاریخی در این شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است در همین راستا خبرگزاری مهر، گزارشهای متعددی از خانه های تاریخی این شهر منتشر کرده است که یکی از این گزارشهای با عنوان «ثبت اضطراری تنها راه حفاظت از خانه مشروطه گرگان» چندی قبل انتشار یافت که خوشبختانه مورد توجه مسئولان قرار گرفت و هم اکنون خانه وزیری در آستانه ثبت ملی قرار گرفته است.

ابراهیم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اسناد و مدارک برای ثبت خانه معروف به خانه مشروطه گرگان از ماه‌ها قبل ارسال‌شده بود و عصر دیروز در آخرین جلسه شورای ثبت آثار ملی، مصوب شد.

وی ادامه داد: پرونده ۳۱ خانه تاریخی در معرض خطر بافت تاریخی گرگان برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال‌شده و خانه مشروطه نخستین بنای تاریخی در معرض خطر بافت تاریخی گرگان است که به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: خانه مشروطه گرگان یک‌صد و سی هشتمین اثر شهرستان گرگان و ۶۵۴ امین اثر در سطح استان است که به ثبت ملی رسیده است.

کریمی یادآور شد: این بنا ۱۵۰ سال پیش به دستور حاج قاسم استرآبادی توسط یک معمار یزدی ساخته‌شده است و از حدود ۱۵ سال قبل با متروکه شدن اندرونی و بیرونی این مجموعه، تخریب این بنای تاریخی آغاز شد.

وی تصریح کرد: این بنا محل برگزاری جلسات مشروطه خواهان بوده و در سال ۱۳۸۹ برداشت پلان و نقشه‌های حیاط حسینیه انجام شد و قرار بود این بنا به‌عنوان خانه مشروطه استان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در همان سال در شورای فرهنگ عمومی استان به تصویب رسید اما به دلیل موافق نبودن مالک، اجازه دخالت به میراث فرهنگی داده نشد و عملاً ثبت ملی این بنای تاریخی مسکوت ماند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گلستان همچنین اظهار کرد: این بنای تاریخی که در محله دربنو در بافت تاریخی گرگان واقع‌شده در دهه ۳۰ مکان تأسیس مدرسه ملی جعفری بوده و شاهد یکی از ارزشمندترین رویدادهای مذهبی کشور (مراسم مذهبی پامنبری در شب عاشورا) در ۱۵۰ سال گذشته نیز بوده است و در حال حاضر نیز بدون کاربری است.

به گفته کریمی این مجموعه در دوره قاجار ساخته‌شده و در حال حاضر این اثر به دو بخش خصوصی حاج قاسمی و وزیری تقسیم‌شده است و دارای ویژگی‌های ارزشمند در گونه شناسی معماری مسکونی شهر گرگان است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با ثبت آثار فرهنگی، تاریخی و طبیعی و معرفی هر چه‌بهتر این آثار، گام‌های ارزنده‌ای جهت حفظ و احیای این مواریث ارزشمند استان برداشته شود.