الگوی پیوند علم و فرهنگ و اخلاق دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام دکتر سید حسن هاشمی آمده است: چگونه می‌توان درچند جمله، کلیشه شده در تکرارهای مکرر، درگذشت استادی این چنین گران‌قدر را تسلیت گفت. استادی که بیش از ۵۰ سال به دانشگاه، اساتید، دانشجویان و مردم کشورش عشق ورزید و خدمت کرد. بزرگ‌مردی که زندگانی خود را وقف علم و اندیشه کرد تا ایران، نامی بلند درعرصه داروسازی جهان شود.



دکتر حسن فرسام، در مصاحبه‌ای گفته بود: دانشگاه باید در مسير تربيت افراد با فضيلت، با فرهنگ، بامعنويت و انسان‌هاي فرهيخته قدم بردارد؛ و خود آن زمان که ریاست دانشکده داروسازی دانشگاه تهران را برعهده داشت، چنین کرد.



آن استاد فقید معتقد بود، دانشگاه باید گام به گام علمي‌تر شود تا همواره مهد پرورش علم باشد، چون همه جاي دنيا، دانشگاه مركز پرورش فكر، دانش، فرهنگ و سياست است. او كار اصلي دانشگاه را اما پرورش نيروهايي می‌دانست كه در توليد، اقتصاد و توسعه جامعه گام بردارند.



حالا ما هستیم و جای خالی استادی که در پرتو اندیشه بلندش، چند نسل از بزرگ‌ترین اندیشمندان کشور در حوزه دارو سازی و شیمی دارویی پرورش یافتند؛ استادی که محبوبیتی کم‌نظیر در میان شاگردانش داشت و الگویی تمام عیار از پیوند علم و فرهنگ و اخلاق بود.



امروز نه تنها خانواده استاد فرسام، که همه آنها که درمحضرش آموختند، بالیدند و رشد کردند، در غم از دست دادن پدری اندیشمند و عالمی عامل، عزا دارند.



یاد آن پژوهشگر برتر، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و مشاور ادواری سازمان جهانی بهداشت را گرامی داشته و از درگاه ایزد منان، برای روح بلندش، غفران و علو درجات مسئلت می‌نمایم.