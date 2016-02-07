به گزارش خبرگزاری مهر، سیدتقی نوربخش در اجلاس سراسری نشان عالی مدیریت سال اظهار داشت: ویژگی‌هایی همچون کمال جویی، تعهد و انعطاف پذیری از دیگر خصوصیات مدیریت موفق است و مدیر کارآمد و اثربخش باید دارای ویژگی‌های قابل ارزیابی و مهارت‌های فنی و انسانی و ادراکی باشد.

وی با بیان اینکه در سازمان تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید تجربه عملی در رابطه با مدیریت سازمان وجود دارد، گفت: تأمین اجتماعی یک سازمان اجتماعی و اقتصادی است که بر اساس محاسبات بیمه‌ای فعالیت می‌کند و نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد. سازمان تأمین اجتماعی خدمات بیمه‌ای و درمانی شامل ۱۸ خدمت متنوع را به اقشار تحت پوشش ارائه می‌دهد.

نوربخش تأمین اجتماعی را یک سازمان کلیدی در کشور دانست و افزود: مهمترین تولید سازمان تأمین اجتماعی امنیت اجتماعی است اما در این سازمان با همه گستردگی و اهمیتی که دارد در دولتهای نهم و دهم ۸ مدیرعامل منصوب شده است و متوسط عمر مدیران سازمان به یک سال رسید.

بودجه ۶۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی در سال ۹۴

وی با بیان اینکه گردش مالی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۳ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: در سال ۹۴ نیز بودجه سازمان بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ بایستی توسط سازمان وصول و هزینه شود.

نوربخش با اشاره به شرایط نابسامان تأمین اجتماعی در زمان شروع به کار دولت تدبیر و امید گفت: سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی به دولت تدبیر و امید تحویل شد که وارد مسائل حاشیه‌ای شده و از مسیر اصلی مأموریت خود دور شده بود. در سال ۹۲ و در زمان تحویل سازمان به دولت تدبیر و امید بودجه سازمان ۳۶ هزار میلیارد تومان بود که در این بودجه شاهد کسری ۵۰۰۰ میلیارد تومانی بودیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته برای برون رفت این سازمان از شرایط نامطلوب پرداخت و گفت: با شروع به کار تیم مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۲ برای برون رفت از مشکلات و بازگشت سازمان به مسیر اصلی فعالیت، ۴ استراتژی مدیریتی قانون‌گرایی، برنامه محوری، پاکدستی و پاسخگویی در دستور کار سازمان قرار گرفت.

نوربخش بر اهمیت توجه به قانون در کشور تأکید کرد و گفت: قانون‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی باید میزان و معیار تمامی فعالیت‌ها باشد و قطعاً یکی از مشکلات ما عبور از قانون است. بسیاری از مسائل سازمان که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است به دلیل عبور از قانون بوجود آمد و ما در سازمان تأمین اجتماعی سعی کردیم که قانون را ملاک قرار دهیم.

وی ادامه داد: نتیجه اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه این است که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۴ به عنوان دستگاه برتر در تعامل با دیوان عدالت اداری برگزیده شد و رتبه اول را در این زمینه بدست آورد.

تامین اجتماعی از سال ۵۴ تاکنون برنامه راهبردی نداشته است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برنامه محوری را از دیگر عوامل موفقیت این سازمان در خدمت رسانی به جامعه هدف برشمرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی که از سال ۵۴ تا کنون فاقد برنامه راهبردی بوده است در این دوره مدیریتی توانست برنامه راهبردی را به نحو صحیح و بر اساس معیارهای علمی تدوین کرده و به تصویب مراجع تقنینی خود برساند. بودجه سال ۹۵ سازمان نیز بر اساس برنامه راهبردی سازمان تدوین شده است.

نوربخش در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با استراتژی مدیریتی پاسخگویی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: بحث پاسخگویی اقدامات قابل توجهی در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و شفافیت عملکرد در همه حوزه‌های فعالیت سازمان از جمله در بخش اقتصادی و مورد توجه قرار گرفته است. در این دوره ۸۰ درصد سرمایه‌های سازمان در بازار بورس قرار گرفته است .

وی افزود: پاسخگویی به شرکای اجتماعی نیز بسیار مورد توجه است و در حال حاضر حداکثر تعامل با شرکای اجتماعی برقرار است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتصاب مدیران سازمانی را در بهبود و ارتقاء عملکرد کارکنان بسیار مهم دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی از سال ۵۴ تا ۹۲ هیچ وقت مدیرعاملی از درون سازمان نداشته و در دولت تدبیر وامید برای اولین بار به بدنه مدیریتی این سازمان اعتماد شد و در حال حاضر تمامی مدیران سازمان از بدنه سازمان هستند.

نوربخش همچنین در رابطه با استراتژی مدیریتی پاکدستی گفت: پاکدستی از ارزشهای انقلابی ماست در اعتماد سازی و ارتقاء جایگاه سازمان نقش اساسی دارد. ما در سازمان تأمین اجتماعی پاکدستی را خط قرمز سازمان می‌دانیم و با هر کسی که از این خط عبور کند برخورد قانونی می‌کنیم.

ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش هزینه می شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نتیجه راهبردهای مدیریتی چهارگانه این سازمان را خدمت رسانی صحیح به بیمه شدگان و بازنشستگان دانست و گفت: امروز سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکاء به بودجه عمومی کشور توانسته است تعهدات گسترده خود را به بهترین وجه انجام دهد و شاهد هستیم که مستمری این سازمان در موعد قانونی و بدون حتی یک روز تأخیر پرداخت شده است.

نوربخش گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکاء به بودجه عمومی، ماهیانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای ایفای وظایف و خدمت به اقشار تحت پوشش هزینه می‌کند که این رقم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بیش از هزینه هدفمندسازی یارانه‌ها است. سازمان تأمین اجتماعی در طرح تحول نظام سلامت نیز به عنوان مهمترین تأمین کننده منابع مالی این طرح نقش اساسی دارد.

وی با تأکید بر اینکه همه موفقیت‌های سازمان تأمین اجتماعی با اتکاء به سرمایه انسانی این سازمان بدست آمده است، اظهار داشت: مدیریت هر سازمان باید با رفتار صحیح الگوی فعالیت همه کارکنان باشد و این موضوع در سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.