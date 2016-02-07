مانوس شدن جوانان با شهادت از برکات معنوی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیتالله سیدمحمد حسینیشاهرودی در جشن انقلاب که در جمع خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد: در آستانه سی و هشتمین بهار انقلابی هستیم که همه دشمنان دوام آن را یک هفته پیش بینی کرده بودند که با عنایت خداوند بهار سی و هفتم انقلاب را پشت سر گذاشتیم.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران پدیدهای نو و منحصر به فرد بود که روح معنویت را در جهان بی روح تزریق کرد، اظهارداشت: شکل مذهبی و معنویت گرایانه انقلاب ایران یک پدیده تصادفی نیست بلکه همه ملت ایران آگاهانه به دنبال بازسازی خود و جامعه براساس معنویت و اسلام بودند.
وی عنوان کرد: نقش مردم در پیروزی انقلاب کامل روشن و آشکار است و همه اقشار مختلف در جریان به ثمر رساندن انقلاب تاثیر داشتند که همین حضور همگانی همه اقشار رمز پیروزی انقلاب و ماندگاری نظام است.
آیت الله حسینیشاهرودی افزود: دین مبین اسلام اهمیت خاصی به حضور مردم در اجتماع میدهد و نقش مردم در اسلام و حکومت اسلامی کاملا برجسته است.
وی بیان کرد: آبادانی اخروی و عدالت اجتماعی از مهمترین اهداف دین مبین اسلام است و تمام تلاش مردم نیز باید در راستا باشد.
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دین اسلام دینی است که به پیروان خود در دنیا عزت و قدرت میدهد و در آخرت نیز آنها را سعادتمند و خوشبخت میسازد.
وی افزود: اگر مطابق دستورات اسلام عمل کنیم و دستورات اسلام را در جامعه پیاده کنیم نیازمندی در جامعه نمیماند زیرا اولاً اسلام از حقوق خود مردم نمیگذرد و در ثانی مالی که مردم از راه صحیح بدست آوردهاند باید خمس و زکات آن را بدهند که از این طریق فقر در جامعه ریشه کن میشود.
آیتالله حسینیشاهرودی به الطاف و عنایت ویژه خداوند به اجتماعهای مسلمانان اشاره کرد و گفت: در یک جامعه اسلامی که بر ایمان و تقوی استوار است و احسان و بخشش در آن وجود دارد خداوند لطف و برکت را به اموال مردم سرازیر میکند.
وی افزود: اگر در جامعهای اهل تقوی براساس آموزههای اسلام عمل کنند از آسمان و زمین بر آن جامعه برکات نازل میشود و مشکلات حل و راه برای توسعه و رشد مادی و معنوی فراهم میشود.
نماینده ولی فقیه در کردستان به نقشه ها و توطئههای دشمنان اشاره و تصریح کرد: با گذشت بیش از ۳۵ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران دشمنان ما هنوز هم دست از دشمنی و عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران بر نداشتهاند و به طرق مختلف قصد ضربه زدن به کشور را داشته و دارند که به برکت فرامین مقام معظم رهبری و بصیرت مردم تاکنون با شکست مواجه شدهاند.
وی به شرایط کشور در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: شرایط حال حاضر کشور با قبل از انقلاب بسیار متفاوت و غیر قابل قیاس است در دوران قبل از انقلاب توسعهیافتگی در ایران وجود نداشت و ایران یک کشور وابسته به آمریکا بود که حتی قادر به تامین غذای خود نبود.
آیتالله حسینیشاهرودی با مقایسه وضعیت بهداشتی و درمانی و عمرانی ایران در قبل و بعد از انقلاب افزود: محرومیت و فقر در قبل از انقلاب در همه جا موج میزد اما امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزت و افتخار در ایران اسلامی موج میزند.
وی با اشاره به دستگیری تفنگداران دریایی آمریکا توسط دلاور مردان ایرانی خاطر نشان کرد: دشمنان انقلاب در مقابل اقتدار و توان ایران خوار و ذلیل شدند و دستگیری تفنگداران دریایی آمریکا توسط دلاور مردان ایرانی نمونه بارز این ادعا است و ایران تنها کشوری است که برای نخستین بار در سربازان آمریکایی را این چنین ذلیلانه دستگیر و غرور کاذب آمریکاییها را با اقتدار شکست.
نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: امکانات جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصههای علمی و خصوصا در عرصه هوا و فضا و تجهیزات دفاعی نظامی ساخت داخل و کاملا بومی است و بومی بودن توان دفاعی و رزمی برای ما یک افتخار است و غرق کردن ناوهای آمریکایی توسط این تجهیزات بومی ساخت مهندسین داخلی تنها ۵۰ ثانیه زمان میبرد.
وی به ارسال موفقیت آمیز موشکهای فضایی ایران اشاره کرد و افزود: پیشرفتهترین کشورهای دنیا هم نمیتوانند به تنهایی به فضا موشک پرتاب کنند اما ایران در شرایطی که بدترین تحریمها را داشته است و دشمنان مانع رسیدن کوچکترین تجهیزات به ایران بودند توانست به تنهایی چندین کاوشگر و موشک با موفقیت به فضا پرتاب کند.
آیتالله حسینیشاهرودی به برکات معنوی انقلاب اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: تربیت نسلی متعهد براساس آموزههای دین مبین اسلام از مهمترین برکات معنوی انقلاب است.
وی به فساد و فحشای ترویج شده در قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: در قبل از انقلاب ۱۳ سال یک فرد بهایی که غلام حلقه به گوش آمریکا و رژیم صهیونیستی بود در ایران مامور ترویج فساد و فحشا و حذف معنویت و دین بود.
نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: به برکت انقلاب اسلامی ایران در ملت ما تحولی ایجاد شد و به برکات آن نسلی تربیت شد که شهادت را برای خودشان فوز عظیم میدانستند.
وی بیان کرد: به برکت انقلاب، نسل جوان امروز ما با شهادت مانوس است و جوانهای ما الان میگویند دعا کنید که ما شهید بشویم، و این رمز پیروزی انقلاب است که همانطوری که در صدر اسلام مسلمین با این رمز پیش بردند، ملت ما هم با این رمز انقلاب خود را پیش برد و با این رمز است که ملتها میتوانند پیش بروند.
آیتالله حسینیشاهرودی به کلام امام خمینی(ره) در رابطه با محرومین جامعه اشاره کرد و گفت: در دوران ۸ سال دفاع مقدس این خانوادههای بیبضاعت و محروم بودند که جنگ را اداره کردند و بعد از آن هم همین خانوادهها نظام را حفظ کردند و در تعبیرهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) هم تاکید شده که باید به این قشر خدمت کرد.
وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلاب محرومین علیه مفسدین بود و انقلابی بود که دست استکبار جهانی را قطع کرد و آمریکای مستکبر الان به دریوزگی افتاده است.
نماینده ولی فقیه در کردستان به توانمندی های ایران در زمینه تولید پیشرفته ترین سلاحهای نظامی و دفاعی اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با سلاحهای ایرانی در مقابل آمریکا ایستاده و مبارزه میکنند.
وی افزود: اگر دلار از معاملات جهانی حذف شود آمریکا فلج میشود و اگر همه کشورهای اسلامی دست به دست هم با یکدیگر متحد شوند و دلار را از معاملات خود حذف کنند آمریکا نیز از صحنه نظام بینالملل حذف میشود.
آیتالله حسینیشاهرودی بیان کرد: ملت غیور و جوانان رشید ایران در دوران سخت و طاقت فرسای ۸ سال دفاع مقدس نگذاشتند حتی یک وجب از خاک ایران جدا شود و الان نیز با گذشت بیش از ۳۵ سال از عمر انقلاب با وجود همه تحریمها و شرایط فشار استعمارگران جهانی، ملت ایران همچنان محکم و استوار ایستاده است.
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