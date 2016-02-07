حضور گسترده زنان باعث ثبات و تداوم انقلاب اسلامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در دیدار با جمعی از بانوان انقلابی که ظهر یکشنبه برگزار شد، گفت: زنان با حضور گسترده در عرصه انقلاب مردان را نیز ثابت نگه داشتند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه همسر امام (ره) در رفتار و شخصیت ایشان نقش داشته است، افزود: همسر امام خمینی (ره) در اینکه یک مرد بزرگ در بحث میدانی استوار و با صلابت در مقابل همه قدرت های شرق و غرب بایستد نقش مهمی داشت.

وی با اشاره به ایام انقلاب و نقشی که بانوان در پیروزی انقلاب داشتند قابل چشم پوشی نیست، تصریح کرد: خانم ها در پشت صف ها می ایستادند، مردها را قوت قلب میدادند تا در مقابل تهدیدها به انقلاب پشت نکنند و بایستند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان اینکه امام خمینی (ره) درتحول شخصیت زنان نقش زیادی داشتند، اظهار کرد: آن روزها فرهنگی که هم بر دنیا و هم بر کشور ما حاکم بود به گونه ای بود که به زنان فقط از جنبه زیبایی توجه می شد.

آیت الله نورمفیدی افزود: البته نقش های کمرنگی هم در مجامع دیگر و ادارات به زنان داده می شد اما امام خمینی (ره) کاری کردند که کاملا برای خانم ها مشخص شد توانمندی بیشتر از آن چه فکر می کنند دارند.

وی با بیان اینکه فقط توجه به زیبایی زنان بزرگترین توهین تاریخ به زنان است، تصریح کرد: در تاریخ گذشته فقط پیامبر اکرم (ص) بودند که تاریخ را زیرو رو کردند و بیانات رسول خدا و دیگر ائمه در مورد نقش مهم زن در جامعه مفصل و گویاست.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: بعد از بعثت پیامبر اکرم (ص) در حوزه اسلام و کشورهای اسلامی زنان عارف زیادی به دنیا معرفی کرد و وجود زنان فیلسوف، شاعر، عارف در تمام زمینه ها نشان دهنده تحولی است که پیامبر در تاریخ به وجود آورد.

آیت الله نورمفیدی افزود: امروز شاید بتوان ادعا کرد اگر مردان تعالی علمی پیدا کنند زنان هم می توانند پیدا کنند و اگر مردان تعالی معنوی پیدا کنند زنان هم می توانند به آن جایگاه برسند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه در دوران قبل از انقلاب بانویی در حوزه علمیه نداشتیم، تصریح کرد: امروزه در اکثر شهرهای کشور و همینطور گرگان بانوان زیادی در رشته های مختلف و در مقاطع مختلف در حوزه ها در حال تحصیل هستند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با اشاره به روایت ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) گفت: زمانی که حضرت علی (ع) با حضرت فاطمه (س) ازدواج کردند پیامبر از حضرت علی (ع) پرسید همسرت چه گونه همسری هست و امام علی (ع) پاسخ دادند بهترین یاور من در راه بندگی خداست و این بیان حضرت علی (ع) در واقع نقش زنان را نشان می دهد.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه زن شخصیت ممتازی دارد، اظهار کرد: تاثیری که زن ها روی تعالی مردها می گذارند قابل تامل است.

وی با تشبیه اوضاع کشور به یک درخت گفت: زمانی که ریشه یک درخت خراب باشد هر چه به برگ و شاخه های آن درخت توجه کنیم ثمره ای ندارد چون ایراد کار از ریشه است، اما اگر ریشه سالم باشد و آفتی روی شاخ و برگ ها بنشیند با کمی مراقبت قابل درمان است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در ادامه اظهار کرد: اوضاع کشور ما هم در زمان قبل از انقلاب به گونه ای بود که ریشه خراب بود اما بعد ار انقلاب ریشه صحیح و سالم است؛ ولی شاید ممکن است آفت داشته باشد ولی ما باید سعی کنیم انقلابمان را از آفت ها حفظ کنیم تا در طول زمان اطلاحاتی به وجود آید و گذشته تلخ ما تکرار نشود.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه باید سعی کنیم به شجره طیبه انقلاب واقع بینانه و منصفانه نگاه کنیم، گفت: حضور گسترده مردم در انتخابات نقش اساسی دارد چرا که در منطقه جنگی پنهان برقرار است.

وی در ادامه افزود: شیطنت کشورهای ترکیه و عربستان جنگی نامرئی به راه انداخته است و ما باید با شرکت در انتخابات باعث تقویت جبهه خود در خاورمیانه شویم.