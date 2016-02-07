بیانیه حوزه علمیه خواهران به مناسبت ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه که با آیه شریفه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» آغاز شده آمده است: «انقلاب اسلامی ایران، انفجار نور در جهان ظلمانی مستكبران بود. ملت خداجو، عدالت‌خواه، استقلال‌طلب و استكبار ستیز ایران اسلامی در این انقلاب شكوهمند، با لبیك به مقتدا و رهبر خویش، كاخ ستم و جور وابسته به اجانب را درهم شكست و حكومتی بر پایه احكام اسلامی و رهبری ولایت مطلقه فقیه را بنا نهاد.

۲۲ بهمن یوم الله وحدت‌آفرین انقلاب شکوهمند اسلامی ملت آزاد و سرافراز ایران است. و اکنون ماییم و انقلاب اسلامی که یادگار امام راحل است؛ ماییم و رهبر فرزانه‌ای که به خلوص، درایت، و صلابت شان می بالیم؛ ماییم و انسان‌های آزادی‌خواه جهان که چشم به ام‌القرای اسلام دوخته‌اند؛ ماییم و سردمداران کفر و الهاد؛ ماییم و نسلی نخبه که آماج فتنه‌هاست؛ ماییم و هجوم نرم فرهنگی در جبهه‌های متعدد. اما ماییم و میراث‌داری این انقلاب عظیم؛ راسخ و استوار، وفادار، و متعهد؛ نه بیم شکست داریم، نه خوف پیروزی دشمن، و نه ترس بر جای ماندن کوله‌بار رسالت‌ها چنانکه قرآن عظیم می فرماید: "اِنَّ الَّذینَ قالوا رَبَّنا اللهُ ثُمَّ اسْتَقاموا فَلا خَوْفٌ عَلَیُه‌م و لا هُمُ یَحُزَنُون" احقاف/ ۱۳

اعجاز روشنی که در ۲۲ بهمن سال ۵۷ بر تارک تاریخ نشست میراث گران‌بهای سال‌ها ستوه و ستیز ملتی نستوه بود که به اشارات امام بیداری‌ها سیطره نظام استبداد و سلسله طاغوت را بر نتابید و با پایمردی به آرمان‌های والای خود که بر افراشتن پرچم توحید، حاکم ساختن نظام مردم‌سالاری دینی و تجلی فرهنگ ریشه گرفته از اسلام ناب بود، دست یافت. ما امت دلاوری هستیم که از آتشفشان حادثه‌ها با امداد ایمان و رهبری ولایت گذر کرده‌ایم: در عرصه جنگ سخت پیروز بوده‌ایم. در ستیز نرم فرهنگی سرافراز شده‌ایم و شعله‌های خشم و شکست را بر دشمن زبون آوار کرده‌ایم و در سایه هدایتهای روشنگرانه ی رهبر فرزانه انقلاب و با نثار خون شهیدان هسته ای صبر و استقامت ملت بزرگ ایران به ثمر نشسته است و استکبار جهانی در برابر اراده ملت ایران زمین گیر و نا امید شده است. و اینک مردم ولایتمدار ایران اسلامی در آستانه تصمیمی بزرگ خود را آماده می‌کنند تا در صحنه ای دیگر برگی روشن بر صفحات آفتخار آمیز انقلاب اسلامی بیفزایند و با شرکت پرشور در انتخابات پیش رو حماسه ای دیگر خلق کنند. و با حضور میلیونی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ نیز جلوه دیگری از خروش غیور مردان و غیور زنان میهن اسلامی بر علیه کفر و الحاد را به نمایش گذارند.

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ضمن پاسداشت یوم الله ۲۲ بهمن و اعلام تجدید بیعت با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه و میثاق با فرزند خلف ایشان، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی از تمام مردم ولایی دعوت می کند که چونان سال های گذشته با شرکت در صفوف بهم پیوسته راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، اتحاد و همبستگی خود را به نمایش بگذارند.»

