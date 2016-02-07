به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز یکشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای شرکت ارتباطات زیرساخت، راه اندازی پروژه های شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک را از جمله برنامه های مدنظر دولت عنوان کرد و گفت: هم ما و هم مردم منتظر استفاده از این دو پروژه هستیم.

وی اظهار داشت: در مورد شبکه ملی اطلاعات می دانیم که آقای جهانگرد (معاون وزیر ارتباطات) فردی ایده آل گرا هستند و می خواهند این شبکه ۱۰۰ درصد انجام شود و سپس از آن رونمایی کنند اما من می گویم که این شبکه باید زودتر رونمایی شود و مشکلات آن را در پروسه زمانی برطرف کنیم. به نظر من زمانی که شبکه در معرض استفاده مردم قرار گیرد می توان مشکلات آن را شناسایی و حل کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه زمان اجرا و تحویل این پروژه ها به مردم را هفته دولت سال آینده گذاشته ایم، در مورد توسعه شبکه ارتباطات زیرساخت و تکلیف مدنظر برای این برنامه نیز گفت: امروز تلاش زیادی برای توسعه شبکه زیرساخت انجام شد اما من معتقدم که نباید این ارابه توسعه را متوقف کرد و از همین جا اعلام می کنم که سال آینده باید این ظرفیت به ۲ برابر فعلی افزایش یابد.

واعظی با اشاره به اقبال مردم در استفاده از اینترنت، دور از انتظار ما بود، ادامه داد: ۱.۵ سال پیش که می خواستیم پروانه نسل سوم و چهارم موبایل را به اپراتورها بدهیم به هیچ عنوان این میزان استفاده از سمت کاربران را پیش بینی نمی کردیم. اگر همین طور پیش برویم سال آینده هم با حجم تقاضا مواجه هستیم و باید برای این شرایط آماده باشیم.

وی با تاکید براینکه باید سال آینده در هفته دولت به مطالبات مردم پاسخ دهیم در مورد تنظیم مقررات ارتباطات نیز گفت: ریاست سازمان تنظیم مقررات نیز باید به دنبال ابتکار در راستای خدمات رسانی در این حوزه باشد و طرح های جدیدی را از جمله در حوزه تولید محتوا برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارائه کند.

وزیر ارتباطات، توسعه محتوا و اشتغالزایی را از دیگر برنامه های مدنظر این وزارتخانه عنوان کرد و با بیان اینکه ۲۰ درصد ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل سالانه در دانشگاهها، در حوزه مخابرات و IT هستند گفت: نمی توان نسبت به این قشر بی تفاوت بود. براین اساس می توان با ایجاد فضای تولید محتوا، برای این فارغ التحصیلان شغل ایجاد کرد.

به گزارش مهر، در این مراسم علاوه بر افتتاح پروژه «فجر» برای توسعه زیرساخت ارتباطی کشور، پروژه های زیرساختی در استانهای همدان و مازندران نیز از طریق ویدئو کنفرانس با حضور وزیر ارتباطات افتتاح شد.