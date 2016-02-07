مساله جمهوریت به عنوان رکن رکین نظام در کنار اسلامیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، وی که شامگاه چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه در جشن بزرگداشت دهه فجر در جمع خانواده های کارکنان پردیس تهران سخن می گفت، با تبریک فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، رفتار و بینش حضرت امام خمینی (ره) را درس زندگی برای همه مردم خواند و افزود: همه ما نیازمند هستیم که امام را بشناسیم و این کار از طریق کسانی که با حضرت امام خمینی(ره) مرتبط بودند باید انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین قائمی به انتخابات هفتم اسفند اشاره کرد و در ادامه افزود: این روزها در آستانه دو انتخابات بزرگ هستیم که هفتم اسفند ماه برگزار می شود و این نه تنها یک تکلیف، بلکه حقی است که همه افراد واجد شرایط باید از آن استفاده کنند و اگر استفاده نکنند خود ضرر می کنند.

رییس پردیس تهران با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری حضور حداکثری مردم را در پای صندوق های رأی موجب تقویت نظام خواند و تصریح کرد؛ هیچ کس نباید به هیچ بهانه ای با صندوق های رأی قهر کند.

وی به معیارها و ضوابط انتخاب اصلح اشاره کرد و در ادامه گفت: هر کس باید از بین کاندیداها با آگاهی از معیارهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و باورهای دینی خود افراد اصلح را انتخاب کند.

رییس پردیس تهران اصل حضور پای صندوق های رأی را باعث اقتدار نظام خواند و ابراز امیدواری کرد انتخابات هفتم اسفند ماه باعث اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی در دنیا بشود.

حجت الاسلام والمسلمین قائمی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به روایاتی از حضرت رسول اکرم(ص) به بیان ویژگی های انسان خوب پرداخت و توجه به مسأله خانواده و رفع مشکلات و موانع زندگی را از امور مهم زندگی خواند و تصریح کرد: برای رفع مشکلات زندگی باید به آموزه های دینی، سبک زندگی حضرت رسول (ص)، ائمه معصومین علیهم السلام و رفتار و بینش حضرت امام خمینی(ره) مراجعه کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود به ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی اشاره کرد و در ادامه افزود: انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام خمینی(ره) ابعاد گوناگونی دارد و یک بعد آن زندگی اسلامی است و امروز هم سیره عملی زندگی مقام معظم رهبری و بسیاری از بزرگان که شاید کمتر گفته شده، اگر به کار گرفته شود زندگی خوبی خواهیم داشت.

خاطر نشان می شود جشن بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور خانواده کارکنان پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث، شامگاه چهارشنبه ۱۴ بهمن ماه در تالار شیخ طوسی(ره) این مجموعه دانشگاهی برگزار گردید.