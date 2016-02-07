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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۸

به‌مناسبت دهه فجر

سالن نمایش جزیره خارگ کلنگ‌زنی شد/ افتتاح طرح‌های برق‌رسانی

سالن نمایش جزیره خارگ کلنگ‌زنی شد/ افتتاح طرح‌های برق‌رسانی

بوشهر - کلنگ احداث سالن نمایش جزیره خارگ به مناسبت دهه مبارک فجر به زمین خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ویژه خارگ ظهر یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی سالن نمایش جزیره خارگ اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در جزیره خارگ به عنوان یک اولویت در دستور کار است و طرح‌های مهمی در این زمینه اجرا می‌شود.

عسکر زارعی اضافه کرد: هنرمندان جزیره خارگ همواره حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و دارند که امیدواریم مسئولان استانی با نگاه جدی خود به هنرمندان این جزیره، به آنها کمک کنند چرا که حضور هنرمندان فعال و پویا به ایجاد شور و نشاط و امید در جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جزیره خارگ نیز با اشاره به جایگاه هنرمندان جزیره خارگ در فرهنگ و هنر گفت: هنرمندان این جزیره از برترین‌های فرهنگی و هنری استان بوشهر و کشور هستند که باید برای شکوفایی و خلق موقعیت‌های بیشتر توسط این هنرمندان گام‌های اساسی برداشت که احداث سالن نمایش یکی از این راه‌هاست.

اسدی ادامه داد: امیدواریم با ایجاد موقعیت‌ها و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در راستای شکوفا شدن استعدادهای فرهنگی و هنری بتوانیم برای خدمت‌رسانی به مردم و هنرمندان این دیار نقش داشته باشیم.

وی در خصوص این پلاتو و لزوم وجود آن افزود: این پلاتو با رعایت تمامی استانداردهای لازم و در مساحت ۲۲۰ متر و ظرفیت ۱۰۰ نفر با اعتبار اولیه ۱۵۰ میلیون تومان، به منظور استفاده هنرمندان رشته نمایش جزیره خارگ که هنرمندان فعال و شناخته شده هستند احداث می‌شود.

افتتاح طرح‌های برقرسانی جزیره خارگ

رئیس برق جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح شبکه ۲۰ کیلوولت دومداره به منظور کاهش قطعی برقی و برق‌رسانی در مواقع اضطراری، قدرت مانور بالا در زمان قطعی برق از شبکه داخلی جزیره خارگ به بهره برداری رسید.

خلیفه افزود: همزمان با راه‌اندازی این طرح، پنج دستگاه پست کمپکت برق زمینی اجرایی شد که با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلون تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیرو و برق برای رفاه حال مردمان جزیره خارگ تامین شده است.

کد مطلب 3044196

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