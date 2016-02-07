به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ویژه خارگ ظهر یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی سالن نمایش جزیره خارگ اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در جزیره خارگ به عنوان یک اولویت در دستور کار است و طرح‌های مهمی در این زمینه اجرا می‌شود.

عسکر زارعی اضافه کرد: هنرمندان جزیره خارگ همواره حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته و دارند که امیدواریم مسئولان استانی با نگاه جدی خود به هنرمندان این جزیره، به آنها کمک کنند چرا که حضور هنرمندان فعال و پویا به ایجاد شور و نشاط و امید در جامعه کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جزیره خارگ نیز با اشاره به جایگاه هنرمندان جزیره خارگ در فرهنگ و هنر گفت: هنرمندان این جزیره از برترین‌های فرهنگی و هنری استان بوشهر و کشور هستند که باید برای شکوفایی و خلق موقعیت‌های بیشتر توسط این هنرمندان گام‌های اساسی برداشت که احداث سالن نمایش یکی از این راه‌هاست.

اسدی ادامه داد: امیدواریم با ایجاد موقعیت‌ها و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم در راستای شکوفا شدن استعدادهای فرهنگی و هنری بتوانیم برای خدمت‌رسانی به مردم و هنرمندان این دیار نقش داشته باشیم.

وی در خصوص این پلاتو و لزوم وجود آن افزود: این پلاتو با رعایت تمامی استانداردهای لازم و در مساحت ۲۲۰ متر و ظرفیت ۱۰۰ نفر با اعتبار اولیه ۱۵۰ میلیون تومان، به منظور استفاده هنرمندان رشته نمایش جزیره خارگ که هنرمندان فعال و شناخته شده هستند احداث می‌شود.

افتتاح طرح‌های برقرسانی جزیره خارگ

رئیس برق جزیره خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح شبکه ۲۰ کیلوولت دومداره به منظور کاهش قطعی برقی و برق‌رسانی در مواقع اضطراری، قدرت مانور بالا در زمان قطعی برق از شبکه داخلی جزیره خارگ به بهره برداری رسید.

خلیفه افزود: همزمان با راه‌اندازی این طرح، پنج دستگاه پست کمپکت برق زمینی اجرایی شد که با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلون تومان از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیرو و برق برای رفاه حال مردمان جزیره خارگ تامین شده است.