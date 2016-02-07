نقش انکارناپذیر آذربایجان در سازندگی و صنعت/اخلاق پایه انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از ایثارگران شرکت توزیع نیروی برق تبریز ظهر یکشنبه بمناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور کارکنان این شرکت و مسئولان استانی و کشوری چون مشاور امور ایثارگران وزیر نیرو و مسئول ایثارگران صنعت برق کشور برگزار شد.

نقش آذربایجان در سازندگی و صنعت ایران انکارناپذیر است

مشاور امور ایثارگران وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به نقش انکارناپذیر و مهم آذربایجان در سازندگی و صنعت کشور گفت: این خطه در طول تاریخ همواره الگو بوده و در ۲۰۰ سال گذشته مردم آذربایجان در تمام وقایع سیاسی و اجتماعی کشور نقش مهم و کلیدی داشته اند.

یعقوب محمد مرادی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز با تلاش و کوشش و با زبان عمل و رفتار، در راه آبادانی سرزمین ایران فعالیت می کنند.

وی به اهمیت انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و درک عمق فداکاری ایثارگران اشاره و تصریح کرد: وظیفه همه ماست مفاهیم و ارزش های امام، انقلاب، ایثار و فداکاری را به درستی برای نوجوانان و کودکان امروز و همچنین نسل های آینده تبیین کنیم.

مرادی با تأکید بر فداکاری ملت ایران در برهه های حساس و حیاتی تاریخ کشور گفت: وزارت نیرو ۵۳۰ شهید در راه اسلام و انقلاب داده است و هم اکنون بیش از ۲۱ هزار ایثارگر در صنعت آب و برق کشور همچنان به خدمتگزاری به ملت ایران مشغول هستند.

مشاور امور ایثارگران وزیر نیرو فعالیت یکهزار و ۲۰۰ نفر از فرزندان شهدا در این وزارت و شرکت های آب و برق کشور را افتخاری برای این مجموعه عنوان و تأکید کرد: ایثارگری رفتار مقدسی است و از اصول اولیه ی آن تداوم است و ما اگر مسلمان هستیم باید در ایثارگری پایمردی داشته باشیم و لحظه ای آن را فراموش نکنیم.

اخلاق پایه پی ریزی انقلاب اسلامی بر بود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این مراسم با اشاره به پی ریزی انقلاب و اسلام بر پایه اخلاق اظهار داشت: امروز بیش از هر چیز به اخلاق اسلامی نیازمندیم و بر پایه ی اخلاق نبوی است که می توانیم به سوی پیشرفت حرکت کنیم.

افشین روشن میلانی در ادامه افزود: همین اخلاق اسلامی است که حرکت به سمت سلاح هسته ای را حرام می داند و زندگی بهتر و علم والاتر با سرلوحه اخلاق به دست می آید.

وی تصریح کرد: بنا بر فرمایش امام‌علی(ع) اگر قرار باشد ما در زندگی به چیزی تعصب بورزیم و ایستادگی کنیم و از آن عبور نکنیم، آن اخلاق و جامعه‌ای سالم است که باارزش‌ترین مسابقه‌اش در اخلاق باشد و بهترین مسابقه انسانی در اخلاق پسندیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره با عملکرد مثبت این شرکت در سال جاری گفت: این مجموعه در حال حاضر به ۹۰۰ هزار مشترک خدمت رسانی می کند و با وجود ۱۲ در صد رشد بار در سال جاری نسبت به سال گذشته، توانستیم تلفات شبکه برق راهم کاهش دهیم.

روشن میلانی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: رسیدن به این موفقیت ها نتیجه عملکرد صیحیح و اخلاق مدارانه ی تمام کارکنان شرکت است که می تواند راه گشای همه آحاد جامعه باشد.

گفتنی است در این مراسم که با حضور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تبریز و مسئولان استانی و کشوری برگزار شد، از ۶۵ تن از ایثارگران، خانواده شهدا و جانبازان این شرکت تجلیل به عمل آمد.

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران عامل و مسئولین امور ایثارگران صنعت آب و برق آذربایجان شرقی نیز با حضور مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران و مسئول ایثارگران صنعت برق کشور در محل شرکت برق منطقه ای آذربایجان از دیگر برنامه های این مراسم بود.