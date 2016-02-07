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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

رزمایش مشترک تونس و الجزایر برای مقابله با داعش

رزمایش مشترک تونس و الجزایر برای مقابله با داعش

رسانه های عرب زبان از رزمایش مشترک تونس و الجزایر برای مقابله با گروه تروریستی داعش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، یک منبع امنیتی الجزایر اعلام کرد که مسئولان الجزایر و تونس قصد دارند طی هفته های آینده رزمایش مشترک برگزار کنند.

هدف از برگزاری این مانور، مقابله با تهدیدات احتمالی داعش است و در جریان آن نیروی هوایی دو کشور مشارکت دارند.

در جریان این رزمایش، از جنگنده ها استفاده خواهد شد. گروه تروریستی داعش که هم اکنون در لیبی نفوذ کرده است به مثابه تهدیدی واقعی برای امنیت ملی همسایگان لیبی همچون الجزایر و تونس به شمار می رود.

در همین راستا «فرحات الحرشانی» وزیر دفاع تونس در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که احداث دیوار حائل در مرزهای این کشور با لیبی پس از ماهها به پایان رسید. عملیات احداث این دیوار پس از حمله تروریستی به گردشگران در تونس که کشته شدن دهها نفر را در پی داشت آغاز شده بود.

کد مطلب 3044205
سمیه خمارباقی

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