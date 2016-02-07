به گزارش خبرنگار مهر، کاروان گفتمان انقلاب اسلامی فردا دوشنبه وارد استان کرمانشاه میشود و بر اساس برنامهریزیهای مسئولان این کاروان قرار است بیش از ۴۵ نشست طی یک روز با حضور ۱۰ نفر از اساتید برجسته کشوری در ۱۰ شهرستان استان کرمانشاه برگزار کند.
بر این اساس اساتید برجسته کشوری از جمله آیت الله سید محمد قائم مقامی به عنوان استاد حوزه و دانشگاه و فعال رسانهای، دکتر معصومه حاج حسینی رئیس دانشکده حضرت زینب (س) در این نشستها به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
دکتر طاهره محسنی از اساتید مدعو در خصوص دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی انقلاب، دکتر مجید صحراگرد معاون اندیشکده یقین نیزدر خصوص دستاوردهای استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، مهندس علی یوسف پور معاون سابق وزیر نیرو مدیر روزنامه سیاست روز پیرامون دستاوردهای اقتصادی نظام سخنرانی خواهند نمود.
همچنین دکتر صدقی در زمینه دستاوردهای فرهنگی ، دکتر روح الله غلامی در زمینه دستاوردهای سیاسی نظام به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت و دکتر قربانعلی محبوبی نیز پیرامون جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین المللی و سیاسی سخنرانی خواهند داشت و علی امینی نیز به عنوان معاون هماهنگ کننده قرارگاه جنگ نرم در کرمانشاه و محمد عباسی وزیر سابق تعاون در خصوص دستاوردهای اقتصادی سخنرانی خواهند نمود.
نشستهای کاروان گفتمان انقلاب فردا به مدت یک روز در قالب بیش از ۴۵ سخنرانی در مساجد و... در ۱۰ شهرستان استان کرمانشاه برگزار میشود.
استان کرمانشاه پس از مازندران و خوزستان سومین استانی است که میزبان کاروان گفتمان انقلاب اسلامی خواهد شد و این کاروان روز سه شنبه بیستم بهمن ماه وارد استان گلستان خواهد شد، ۲۶ بهمن در هرمزگان، ۲۸ بهمن در قزوین، ۳ اسفند در قم حضور خواهند یافت.
همچنین کاروان وحدت با محوریت مرکز گفتمان انقلاب برای استانهای کردستان، آذربایجان و سیستان و بلوچستان پس از سپری شدن انتخابات برگزار خواهد شد.
کاروان گفتمان انقلاب اسلامی برنامهای پرمحتوا و طراحی شده ازسوی مرکز گفتمان انقلاب است که تا ۳ اسفند برنامههایی در قالب کاروان انقلاب را در استانهای کشور اجرا خواهد نمود و این برنامهها نیز تداوم خواهد یافت.
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