آغاز ساخت خط لوله گاز ۱۱۰۰ کیلومتری «کراچی-لاهور» در دوماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، رئیس شرکت «روس تیک» روسیه از اجرایی شدن پروزه ساخت ۱۱۰۰ کیلومتر خط لوله گاز «ال ان جی» بین لاهور تا کراچی پاکستان، در دو ماه آینده خبر داد.

تفاهم نامه ساخت این خط لوله با هدف انتقال گاز به مناطق شمالی پاکستان به ویژه مناطق صنعتی که نیاز شدید به انرژی دارند، در شهریور سال جاری بین دو کشور روسیه و پاکستان به امضا رسید.

این پروژه با ارزش دو میلیارد دلار، ظرفیت انتقال ۱۲.۴ میلیارد مکعب متر گاز درسال را دارد که به ترمینال‌های گاز طبیعی مایع در کراچی و لاهور متصل خواهد شد.

لازم به ذکر است که به دنبال تحریم روسیه توسط آمریکا این پروژه دچار تعویق شده بود.

با این وجود «شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان اعلام کرد که تحریم شرکت‌های روسی از سوی آمریکا یک روند عادی است و توافقنامه پاکستان با روسیه امضا شده است و اسلام‌آباد در حال ارتباط با مسکو است و این پروژه به‌زودی اجرایی خواهد شد.

روسیه دومین تولیدکننده گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود و به دنبال تقویت بازار صادرات خود پس از کشمکش این کشور با اتحادیه اروپاست.