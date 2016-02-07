به گزارش خبرگزاری مهر، منصور نامداری زندی با بیان اینکه بهترین و جدیدترین تکنولوژیهای صنعت طلا و جواهر در ایران وجود دارد، افزود: ایران از نظر فناوری و شیوههای جدید صنعت با مشکلی روبرو نیست و تنها چالشی که در حال حاضر در مقابل این صنعت قرار دارد، صادرات و واردات سنگهای قیمتی و برخی ابزارآلات است که با برداشته شدن تحریم بسیاری از مشکلات ما حل میشود.
وی با بیان اینکه باید از تولیدکنندگان حمایت شود که با این کار خود به خود جلوی قاچاق و ورود مصنوعات قاچاق گرفته میشود، گفت: نمیتوان به طور کامل جلوی قاچاق طلا را گرفت و تنها راهکار این است که از تولید کننده حمایت شود.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر در عین حال بیان کرد: تا زمانی که دولت به تولیدکنندگان کمک نکند، همچنان مصنوعات طلا به صورت قاچاق وارد میشود و تا زمانی که زمینهای برای تبلیغ کالاها و مصنوعات طلای ایرانی نداشته باشیم و فروشندگان و تولیدکنندگان به راحتی نتوانند اجناس خود را تبلیغ کنند، نمیتوانیم موفق شویم.
نامداری زندی با بیان اینکه نمیتوانیم با برندسازی جلوی واردات کالاهای غیرقانونی را بگیریم، درباره مهمترین کشورهای هدف صادراتی افزود: مهمترین صادرات ما به کشورهای امارات، دبی، عمان، ترکیه و افغانستان صورت میگیرد و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز پتانسیل بالایی برای مصرف مصنوعات طلای ایرانی دارند و واردات مصنوعات طلا به کشور ممنوع است.
وی با اشاره به برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته گفت: این نمایشگاه از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه در محل نمایشگاههای بینالمللی برگزار میشود که به معرفی بخشی از توانمندیهای تولیدی، صادراتی و خدماتی کشورمان در این صنعت میپردازد.
نامداری زندی با بیان اینکه برندسازی، رقابت در تولید، بازاریابی و فروش، پایداری در صادرات محصولات و مشتریمداری از جمله مزیتهای نوینی است که دستاندرکاران این صنعت مهم از کارگاههای کوچک تا کارخانههای بزرگ به آن اهتمام دارند، تصریح کرد: امیدواریم این نمایشگاه بتواند به بخشی از اهداف بلندمدت و کوتاهمدت دست یابد و آشنایی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و ارائهکنندگان خدمات با محصولات و ماشینآلات و تکنولوژیها و فناریهای نوین در این صنعت، معرفی محصولات تولیدی و فناوریهای داخلی، دسترسی به سلایق مصرفکنندگان داخلی و خارجی و ایجاد رقابت در تولید، صادرات و خدمات از جمله اهداف برگزاری نمایشگاه است.
وی گفت: تولید مصنوعات صادراتمحور از مهمترین اهدافی است که به دنبال آن هستیم، ضمن اینکه در این نمایشگاه از کشورهای ایتالیا، چين، ترکیه و احتمالا انگلستان شرکت میکنند. در عین حال، با برگزاری نمایشگاه این پیام را میدهیم که تولیدات ما با نوع خارجی قابل رقابت بوده و ظرفیتهای بسیار بالایی داریم.
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