تاسیس دبیرخانه ایده های نو سواد آموزی در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نوروزی فرد پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اشاره ای به وضعیت سوادآموزی در استان کرمانشاه داشت و گفت: استان کرمانشاه از نظر سواد آموزی در سال ۹۴ رشد خوبی داشته است و توانسته سهمیه اختصاصی خود را محقق کند.

وی افزود: استان کرمانشاه در سال ۹۲ تنها ۲۸ درصد سهمیه ابلاغی خود را محقق کرده و در جایگاه ۲۷ کشور قرار داشت که در سال ۹۳ آن را ارتقا داده و با ۵۴ درصد تحقق به جایگاه ۱۸ کشور رسید و خوشبختانه امسال نیز با تحقق ۹۴ درصدی تاکنون جایگاه دهم کشور را دارد.

رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آمورش و پرورش استان کرمانشاه، از انجام پژوهش هایی برای آسیب شناسی این عدم موفقیت به پیشنهاد دکتر بسامی معاونت وقت سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان خبرداد و گفت: پس از آسیب شناسی این موانع عدم موفقیت استان در تحقق سهمیه ابلاغی راهکارهایی ارائه و اجرا شد که در نتیجه آن شاهد رشد سوادآموزی در استان هستیم.

وی پیشنهاد اول معاونت سوادآموزی استان را گزینش های هر سه ماه یکبار به جای گزینش سالیانه عنوان و تصریح کرد: زمانی که گزینش ها تنها در پایان سال صورت می گرفت معاونت های سوادآموزی قادر به شناسایی و پوشش ضعف های خود نبودند اما با گزینش های هر سه ماه یکبار این مهم اتفاق می افتد که مورد موافقت کشور نیز قرار گفته و به اجرا در آمد.

نوروزی از انعقاد تفاهم نامه با ۲۰ دستگاه دیگر استان طی شش ماهه ابتدایی امسال خبرداد و گفت: خوشبختانه ۱۶ دستگاه از ۲۰ دتگاه فوق حمایت های خوبی در این زمینه از ما داشتند و در بحث سواد آموزی به افراد بی سواد ما را یاری رساندند.

۲۵ هزار اولیای بی سواد دانش آموز در کرمانشاه داریم

وی تمرکز معاونت سواد آموزی استان در ۶ ماهه دوم سال را ب باسواد کردن اولیای بی سواد دانش آموزان عنوان کرد و افزود: برای اجرای این طرح ۲۵ هزار نفر اولیای بی سواد دانش آموزان شناسایی شد و ۲۴ هزار نفر از آنان توسط مدیران و سئولین مدارس برای سوادآموزی معرفی شدند.

رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آمورش و پرورش استان کرمانشاه، تعداد آموزش دهندگان افراد بی سواد در استان را یک هزار و ۸۶۵ نفر تا کنون اعلام کرد و گفت: برای تقویت فعالیت این افراد به دستور معاونت سواد آموزی استان سایتی نیز طراحی شده و توسط کارشناسان این معاونت جدیدترین روش های سوادآموزی در دنیا احصا، ترجمه و بر روی این سایت قرار داده می شود.

وی اجرای طرح سوادآموزی در استان طی سال ۹۵ نسبت به سال های پیش از آن را به دلیل رشد خوب این مسئله طی سال ۹۴ قدری سخت تر دانست و گفت: برای سازماندهی و تقویت بیشتر این مقوله دبیرخانه ایده های نو سوادآموزی در استان دایر می شود تا از طریق آن بهترین ایده ها مطرح و استفاده شود.

نوروزی تعداد شهرستان ها، مناطق و نواحی تعیین شده برای اجرای طرح های سوادآموزی در استان را ۲۴ مورد اعلام کرد و گفت: در این ۲۴ نقطه بیشترین عملکرد را از نظر تحقق سهمیه ابلاغی به استان شهرستان هرسین با ۱۲۸ درصد تحقق یا عملکرد دارا بوده و شهرستان روانسر با حدود ۷۰ درصد عملکرد در جایگاه آخر قرار دارد.

وی جامعه هدف سوادآموزی در استان را رنج سنی ۱۰ تا ۴۹ سال عنوان و تصریح کرد: البته سقف سنی افراد برای مددجویان کمیته امداد که به کشاورزی اشتغال دارند و هم چنین زندانیان ۱۰ تا ۶۰ سال در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آمورش و پرورش استان کرمانشاه، از پرداخت ۶۹۰ هزار تومان به ازای سواد دارکردن هر فرد به آموزش دهنده ها خبرداد و گفت: این میزان برای آموزش در دوره انتقال به ۸۰۰ هزار تومان برای آموزش دهندگان می رسد.

وی اشاره ای نیز به سهمیه ابلاغی به استان داشت و تصریح کرد از ۱۸ هزار نفر سهم استان ۱۰ هزار نفر در دوره سوادآموزی بود که تا کنون ۸۹ درصد آن محقق شده است.

ثلاث بی سواد ترین و پاوه باسوادترین شهر استان است

نوروزی میزان سهمیه دوره انتقال را نیز پنج هزار نفر اعلام کرد که ۱۰۰ و ۱۶ صدم درصد تحقق یافته است.

وی میزان افراد تعیین شده برای دوره تحکیم را نیز سه هزار نفر اعلام کرد که از این میزان نیز ۸۹ درصد آن تحقق یافته است.

رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آمورش و پرورش استان کرمانشاه، بیشترین میزان بی سوادی در استان را مربوط به شهرستان ثلاث باباجانی و کمترین باسواد را مربوط به شهرستان پاوه دانست.

وی میزان زنان باسواد استان را ۴۵ درصد و مردان را ۵۵ درصد اعلام کرد و گفت: میزان افراد با سواد و بی سواد در شهرها و روستاهای استان برابر است.

نوروزی تصریح کرد: یک سوم از باسوادان استان در شهر کرمانشاه بوده و از سهمیه ابلاغی سوادآموزی ۶ هزار نفر را به خود اختصاص داده که تاکنون نیز ۸۰ و ۷۶ صدم درصد این میزان را محقق کرده است.