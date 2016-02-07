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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

مدیرعامل سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان:

۷۷۳ مدرسه غیر برخوردار در اصفهان شناسایی شد

۷۷۳ مدرسه غیر برخوردار در اصفهان شناسایی شد

اصفهان - مدیرعامل سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان گفت: ۷۷۳ مدرسه غیر برخوردار در شهر اصفهان شناسایی شده است که دانش آموزان همه این مدارس به نمایشگاه یار مهربان دعوت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود انصاری مهر پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که سعی کرده‌ایم از تمام برنامه‌های نمایشی فاصله بگیریم و در این زمینه به برنامه‌های کاربردی توجه بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان راه اندازی پژوهشکده ورزش شهروندی، جمع‌آوری تاریخ ورزش اصفهان و استعدادیابی ورزشی سنین مختلف در محلات شهر اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: افزایش نشاط اجتماعی شهروندان نیز در دستور کار قرار دارد که در این راستا تاکنون در مناطق حاشیه‌ای برنامه‌هایی را اجرا کرده‌ایم و به مرور به مناطق مرکزی شهر نیز وارد خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان همچنین به اجرای طرح غربالگری در بین شهروندان اصفهانی اشاره کرد و ابراز داشت: از این رو غربالگری مستعدان چاقی در شهر اصفهان و در بازه جمعیتی ۲۴ هزار دانش‌آموز انجام شد که در نهایت پنج هزار دانش‌آموز مستعد چاقی در اصفهان شناسایی شدند.

وی برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های مناسب برای بهبود فعالیت و تغذیه با کمک دانشگاه علوم پزشکی را از جمله اقدامات انجام شده با همکاری شهرداری اصفهان برای کاهش وزن دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: همچنین با برپایی جشنواره «شهر زیبا، شهروند سالم » غرفه‌ای با عنوان خداحافظ چاقی برپا شد که در آن محتوایی برای بچه‌هایی که مشکل چاقی دارند ارائه شد.

انصاری‌مهر با اشاره به برنامه یار مهربان، گفت: مدارس را در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار تقسیم بندی کردیم که با هماهنگی مسئولان آموزش و پرورش ۷۷۳ مدرسه نیمه برخوردار و غیربرخوردار شناسایی و به نمایشگاه یار مهربان دعوت شدند.

انصاری‌مهر در ادامه با اشاره به اینکه به منظور ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان شهر اصفهان دسته‌بندی مدارس در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار اشاره کرد و ابراز داشت: بر این اساس پس از دسته‌بندی‌ها تاکنون ۷۷۳ مدرسه غیر برخوردار در اصفهان شناسایی و به نمایشگاه یار مهربان دعوت شده‌اند.

 

کد مطلب 3044217

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