۷۷۳ مدرسه غیر برخوردار در اصفهان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود انصاری مهر پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که سعی کرده‌ایم از تمام برنامه‌های نمایشی فاصله بگیریم و در این زمینه به برنامه‌های کاربردی توجه بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان راه اندازی پژوهشکده ورزش شهروندی، جمع‌آوری تاریخ ورزش اصفهان و استعدادیابی ورزشی سنین مختلف در محلات شهر اصفهان را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: افزایش نشاط اجتماعی شهروندان نیز در دستور کار قرار دارد که در این راستا تاکنون در مناطق حاشیه‌ای برنامه‌هایی را اجرا کرده‌ایم و به مرور به مناطق مرکزی شهر نیز وارد خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان ورزش و جوانان شهرداری اصفهان همچنین به اجرای طرح غربالگری در بین شهروندان اصفهانی اشاره کرد و ابراز داشت: از این رو غربالگری مستعدان چاقی در شهر اصفهان و در بازه جمعیتی ۲۴ هزار دانش‌آموز انجام شد که در نهایت پنج هزار دانش‌آموز مستعد چاقی در اصفهان شناسایی شدند.

وی برگزاری همایش‌ها و برنامه‌های مناسب برای بهبود فعالیت و تغذیه با کمک دانشگاه علوم پزشکی را از جمله اقدامات انجام شده با همکاری شهرداری اصفهان برای کاهش وزن دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: همچنین با برپایی جشنواره «شهر زیبا، شهروند سالم » غرفه‌ای با عنوان خداحافظ چاقی برپا شد که در آن محتوایی برای بچه‌هایی که مشکل چاقی دارند ارائه شد.

انصاری‌مهر با اشاره به برنامه یار مهربان، گفت: مدارس را در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار و غیربرخوردار تقسیم بندی کردیم که با هماهنگی مسئولان آموزش و پرورش ۷۷۳ مدرسه نیمه برخوردار و غیربرخوردار شناسایی و به نمایشگاه یار مهربان دعوت شدند.

انصاری‌مهر در ادامه با اشاره به اینکه به منظور ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان شهر اصفهان دسته‌بندی مدارس در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار اشاره کرد و ابراز داشت: بر این اساس پس از دسته‌بندی‌ها تاکنون ۷۷۳ مدرسه غیر برخوردار در اصفهان شناسایی و به نمایشگاه یار مهربان دعوت شده‌اند.