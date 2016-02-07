۲۳۰۰ هیئت مذهبی در لرستان فعالیت دارند/ وجود ۱۰۰ جایگاه عزاداری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از عاشوراییان فجرآفرین که در سالن آمفی تئاتر استانداری لرستان برگزار شد دستاورد بزرگ انقلاب را تشکیل جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: جمهوریت به معنای حضور مردم و به رای گذاشتن ارکان نظام بوده و اسلامیت نیز محتوای نظام بوده و بدین معناست که انقلاب ما بر مبنای ارکان اسلامی بنا نهاده شده است.

وی بیان داشت: امروز مشاهده می کنیم که اسلامی خشن و به دور از انصاف و آموزه های اسلامی و قرآنی توسط ایادی آمریکا همچون عربستان و گروه های تکفیری به نمایش گذاشته شده است.

فعالیت ۲۳۰۰ هیئت مذهبی در لرستان

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه هیئت های مذهبی در شکل گیری انقلاب اسلامی سهم دارند عنوان کرد: امروز بیش از ۹۱ هزار هیئت مذهبی در سراسر کشور ثبت سامانه شده و حدود ۹۰ هزار مداح ساماندهی شده اند.

حجت الاسلام مهدوی امین افزود: بنا به تاکید حجت الاسلام خاموشی هر ساله سازمان تبلیغات اسلامی زمینه دیدار هیئت ها و مداحان با رهبری را فراهم می کند تا رهنمودهای ایشان را مستقیم و بدون واسطه دریافت کنند.

وی اضافه کرد: از آنجا که سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد حاکمیتی است لذا حمایت، تولیت و نظارت بر هیئت های مذهبی را بر عهده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان به وجود بیش از دو هزار و ۳۰۰ هیئت مذهبی در لرستان اشاره کرد و افزود: بیش از دو هزار مداح لرستانی نیز ثبت سامانه شده و امروز در این حوزه فعالیت می کنند.

حجت الاسلام مهدوی امین وجود جایگاه های معنوی عزاداری را از ویژگی های استان لرستان دانست و گفت: در شهر خرم آباد بیش از ۱۰۰ جایگاه عزاداری وجود دارد و در کمتر استانی دیده می شود که در هر خیابان جایگاه عزاداری برپا شده باشد.

عزدارای مردم لرستان به عنوان پدیده عزاداری ها در کشور محسوب می شود

وی یادآور شد: جایگاه ولایت قلعه فلک الافلاک خرم آباد به عنوان یک میراث فرهنگی و معنوی در لرستان ثبت ملی شده و این افتخار بزرگی برای استان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان عنوان کرد: در هفته گذشته حجت الاسلام دریکوند رئیس شورای هیئات مذهبی استان برای چهارمین دوره به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی کشور انتخاب شد.

حجت الاسلام مهدوی امین از اصناف و بازاریان لرستان به عنوان یک ظرفیت فرهنگی بزرگ یاد کرد و گفت: اصناف و بازاریان لرستان همیشه در مراسم های مذهبی و عزاداری ها همراه سازمان تبلیغات اسلامی بوده و پای کار هستند.

وی با اشاره به اینکه امسال مراسم عزاداری دهه محرم جایگاه ولایت قلعه فلک الافلاک به طور مستقیم و همزمان از هشت شبکه تلویزیونی پخش می شد اضافه کرد: در حالیکه زمانی مراسم گل مالی لرستانی ها در روز عاشورا به عنوان یک آسیب مطرح می شد امروز عزدارای مردم لرستان به عنوان پدیده عزاداری ها بوده به طوریکه بسیاری از مسئولان نظام نذر می کنند در ایام محرم در لرستان حضور داشته و لباس های خود را به گل امام حسین (ع) آغشته کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه عزاداری لرستانی ها امن ترین و کم آسیب ترین عزداری ها در کشور است ادامه داد: این در حالی است که آسیب هایی در مراسم عزاداری برخی استان ها وجود دارد که از مراجع علیه این آسیب ها فتوا گرفته می شود ولی چنین آسیب هایی در لرستان وجود ندارد.