انتقاد احزاب چپ هند از اعتراض آمريكا به توافق دهلي نو با مسكو

به گزارش خبرنگار"مهر" ازدهلي نو، روزنامه نشنال هرالد در اين باره نوشت: احزاب چپ هند از اعتراض آمريكا راجع به پيشنهاد تامين سوخت هسته اي توسط روسيه به نيروگاه تاراپور به شدت انتقاد كرده و به دولت ائتلاف مترقي متحد راجع به دخالت آمريكا در امور داخلي اين كشور هشدار دادند.

رهبران احزاب چپ در جمع خبرنگاران اظهار داشتند: هند بايد در برابر اين اقدام آمريكا ايستادگي كند، زيرا هند يك كشور دست نشانده آمريكا نيست .

درعين حال، روزنامه هندوستان تايمزنيزبا اشاره به سفر "ميخائيل فرادكف" نخست وزير روسيه به هند، از قول اين مقام روسي نوشت كه وي در ملاقات با "منموهان سينگ" نخست وزير اين كشور، قراردادي براي تامين سوخت اورانيوم براي نيروگاه اتمي هند در تاراپور را نهايي خواهد كرد.

روسيه كه عضو گروه تامين كنندگان هسته اي مي باشد، سوخت نيروگاه تاراپور را براساس بند استثنايي امنيت سوخت تامين مي كند. تصميم براي تامين 60 تن اورانيوم به رغم اعتراض آمريكا نهايي مي شود .

روزنامه مذكور درادامه خاطرنشان كرد: دولت بوش لايحه اي را كه زمينه ساز اجراي تفاهم هسته اي بين هند و آمريكا خواهد بود، به كنگره آمريكا ارائه داده است. اين لايحه در نظر دارد براي مستثني كردن هند، قانون انرژي اتمي مصوبه در سال 1954 را اصلاح نمايد. قانون مذكور تجارت فن آوري هسته اي با كشورهايي كه براي مراكز هسته اي خود پادمان كامل را نمي پذيرند، ممنوع اعلام مي كند .