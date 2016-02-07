به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ایدنی هدف از راه اندازی نخستین خط گردشگری تفریحی دریایی در بندرعباس را اشاعه فرهنگ دریایی و بهره گیری بیشتر مردم از جاذبه های دریا و ساحل عنوان کرد.

وی اضافه کرد: این خط گردشگری که با سرمایه گذاری بخش خصوصی راه اندازی شده، با استفاده از ۴ فروند شناور به ظرفیت ۵۱۰ صندلی کار خود را آغاز کرده و می تواند روزانه به بیش از ۱۵۰۰ نفر خدمات دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، گفت: با راه اندازی این خط دریایی مردم می توانند پنج شنبه هر هفته از ساعت ۱۹ تا ۲۲ از بندر مسافری شهید حقانی تا محدوده لنگرگاه بندرعباس به وسیله شناورهای پیشرفته در فاصله دو مایلی از خط ساحلی گلشهر تا سورو و پشت شهر، گشت تفریحی بر روی دریا را تجربه کنند.

همچنین محمد محسنی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ضمن تقدیر از مقامات استانی به منظور حمایت‌های آنها از راه اندازی نخستین خط گردشگری دریایی در بندرعباس گفت: بخش خصوصی این آمادگی را دارد که با افزایش تقاضا ظرفیت خدمات دهی به گردشگران را افزایش دهد.

وی برگزاری برنامه های مفرح و سرگرم کننده و اجرای موسیقی زنده با حضور هنرمندان استان را از جمله برنامه های این گشت دریایی عنوان کرد.