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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۸

چهارمحال و بختیاری بار دیگر سفید پوش شد

چهارمحال و بختیاری بار دیگر سفید پوش شد

شهرکرد - بارش برف در استان چهارمحال و بختیاری موجب سفید پوش شدن بسیاری از نقاط این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک سامانه بارشی از ابتدای صبح امروز یک شنبه وارد استان چهارمحال و بختیاری شد که این سامانه بارشی موجب بارش برف در نقاط مختلف استان شده است و چهره بیشتر نقاط استان را سفید کرده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بارش برف و باران در استان چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

مهرداد قطره عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر ورود سامانه ای ناپایدار به استان چهارمحال و بختیاری است که تا اوایل روز سه شنبه به تناوب موجب بارش باران و برف و وزش باد نسبتا شدید در بیشتر نقاط استان می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری افزود: بیشترین فعالیت این سامانه در غرب استان چهارمحال و بختیاری است.

مهرداد قطره ادامه داد: هم اکنون دمای شهرکرد صفر درجه سانتیگراد است.

کد مطلب 3044222

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