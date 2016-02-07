تیم نخبگان جوان مهارتی قزوین خوش درخشیدند

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف اصلی در مسابقات ملی مهارت اشاعه فرهنگ کار آموزش‌های مهارتی و مادام العمر است اظهار کرد: مرحله كشوری شانزدهمین مسابقات ملی مهارت در ۲۸ رشته آموزشی از ۱۱ تا ۱۴ بهمن ماه سال جاری برگزار شد که استان قزوین با ۷ کارآموز به رقابت پرداخت.

وی افزود: کارآموزان قزوینی در ۷ حرفه شامل: رشته جوشکاری، آجرچینی، کاشی کاری دیوار و كف، رشته فناوری اتومبیل، فناوری اطلاعات، رشته فرز و رشته كابینت سازی «چوبی» با دیگر شرکت کنندگان به رقابت پرداختند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین یادآور شد: مصطفی یاركه سلخوری در رشته فرز cnc مدال طلا، جواد سیفی مدال نقره درکاشی کاری دیوار و كف، محمد خلج دیپلم افتخار درآجرچینی، و مهدی قربانی دیپلم افتخار در رشته كابینت سازی چوبی را کسب کردند.

حسینی بیان کرد: آموزش‌ های مهارتی نقش مهمی در توسعه کشور دارند و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در یاری رساندن به نیروی کار برای همراهی و هماهنگی با فناوری روز دنیا بسیار مهم است و در حقیقت همه افراد به شرطی می توانند در بازار کار رقابت کنند که از مهارت های لازم در شغل و پیشه خود و مهارت های تخصصی برخوردار باشند.