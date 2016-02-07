  1. استانها
  2. تهران
۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

وزیر ورزش و جوانان:

جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور خواهند داشت

جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور خواهند داشت

شهرری - وزیر ورزش و جوانان گفت: جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حضور پرشوری خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه محمود گودرزی در جریان مراسم تجدید میثاق مسئولان وزارت ورزش و جوانان با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، اظهار داشت: جامعه ورزش همواره در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور فعالی داشته است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: جامعه ورزش کشور در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.

گودرزی با اشاره به اهمیت حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ادامه داد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بسیار مهم است و موجب سربلندی نظام اسلامی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات، خنثی کننده توطئه های دشمنان خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر ادامه یافتن راه و اندیشه های امام راحل تأکید کرد.

کد مطلب 3044229

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها