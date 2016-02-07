جامعه ورزش در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشور خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه محمود گودرزی در جریان مراسم تجدید میثاق مسئولان وزارت ورزش و جوانان با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران با اشاره به در پیش بودن راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، اظهار داشت: جامعه ورزش همواره در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور فعالی داشته است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: جامعه ورزش کشور در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.

گودرزی با اشاره به اهمیت حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ادامه داد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بسیار مهم است و موجب سربلندی نظام اسلامی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات، خنثی کننده توطئه های دشمنان خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان همچنین بر ادامه یافتن راه و اندیشه های امام راحل تأکید کرد.