ابراز آمادگی امارات برای اعزام نیروی زمینی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امارات در راستای پیشنهاد اخیر عربستان سعودی اعلام کرد که آمادگی دارد در چارچوب ائتلاف مقابله با داعش، نیروی زمینی به سوریه اعزام کند.

انور قرقاش وزیر مشاور امارات در امور خارجه گفت: موضع همیشگی ما این است که هر اقدام نظامی علیه داعش باید نیروی زمینی را نیز شامل شود.ما از هزاران نظامی سخن نمی گوییم.فرماندهی آمریکایی ها در این زمینه پیش شرط امارات است.

ژنرال «احمد العسیری» مشاور وزیر دفاع رژیم سعودی روز پنجشنبه گفته بود که ریاض آماده است تا برای نبرد با داعش، نیروی زمینی به سوریه اعزام کند منوط به اینکه رهبران ائتلاف ضد داعش در نشست آتی خود در بروکسل با عملیات زمینی در این کشور موافقت کنند.

ژنرال احمد العسیری که سخنگوی ائتلاف عربی در یمن نیز برعهده دارد، به خبرگزاری آسوشیتدپرس و تلویزیون العربیه گفته که عربستان از زمان آغاز عملیات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۴ در آن مشارکت دارد ولی اکنون آماده اعزام نیروی زمینی به این کشور است.