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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹

نماینده سازمان جهانی بهداشت پیشنهاد داد؛

ایران میزبان روز جهانی اهدا کنندگان خون در سال ۲۰۱۸

ایران میزبان روز جهانی اهدا کنندگان خون در سال ۲۰۱۸

نماینده سازمان جهانی بهداشت در سفر به کشورمان و تحلیل وضعیت انتقال خون ایران، پیشنهاد داد ایران میزبان روز جهانی اهدا کنندگان خون در سال ۲۰۱۸ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازدید و مذاکرات دکتر عبدالله نماینده سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی و خاورمیانه و بررسی ظرفیت ها و پیشرفت انتقال خون ایران، وی پیشنهاد کرد که ایران میزبان جشنواره روز جهانی اهدا کنندگان خون در سال ۲۰۱۸ در منطقه امرو باشد.

بنا براین گزارش مطابق پیشنهاد دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، ایران به عنوان اولین کشور منطقه که به اهدای ۱۰۰ درصد داوطلبانه خون رسیده است، بهترین گزینه برای میزبانی این روز جهانی در منطقه است.

پیش از ایران تنها کشور امارات متحده عربی میزبانی این روز را عهده دار شده بود.

سازمان انتقال خون ایران بررسی های لازم جهت میزبانی روز جهانی اهداکننده در سال ۲۰۱۸ را آغاز کرده است.

کد مطلب 3044233
حبیب احسنی پور

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