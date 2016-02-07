پروفیل کامپوزیت چوب پلاستیک ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کامپوزیت‌های چوبی پلاستیکی« Wood-plastic composite» که امروزه به اختصار« wpc »نامیده می‌شوند، کامپوزیت‌هایی هستند که از ترکیب موادی همچون الیاف چوب طبیعی، پلاستیک و ترموپلاستیک ها و نوعی آرد مخصوص ساخته می‌شوند. چوب پلاستیک « polywood » نوع بسیار جدیدی از این گروه محصولات است که در تولید آن از دو بخش مواد استفاده می‌شود. در بخش چوب از مواد اولیه‌ای مانند الیاف تفاله، پوسته بادام زمینی، بامبو، کاه و در بخش پلاستیک از پلی اتیلن، پی وی سی و پلی پروپیلن ها استفاده می‌شود.

حفاظت از محیط زیست با تولید پروفیل کامپوزیت چوب پلاستیک

مهرو جهادی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده این محصول، با بیان این که پروفیل کامپوزیت چوب - پلاستیک از تلفیق ضایعات سلولزی با پلاستیک نو و بازیافتی ساخته می‌شود، اظهار کرد: این پروفیل در مقابل موریانه، حشرات، جوندگان و قارچ مقاوم بوده و تعمیر و نگهداری آن در بلند مدت نسبت به چوب و فلز کمتر است.

وی با اشاره به این که در کشورهای پیشرفته برای ساخت مبلمان شهری از چوب و فلز کمتر استفاده می‌شود، ادامه داد: در این کشورها از این گونه پروفیل‌ها به دلیل مزایای ذکر شده و همچنین محافظت از محیط زیست برای ساخت مبلمان شهری استفاده می‌شود.

جهادی با اشاره به توانایی تولید نیمکت، مبلمان شهری و نمای ساختمان به وسیله پروفیل چوب-پلاستیک تصریح کرد: این گونه نیمکت و مبلمان شهری دارای مقاومت رطوبتی بالایی است و همچنین طول عمر بیشتری نسبت به نیمکت‌ها و مبلمان شهری ساخته شده از چوب دارد.

وی با بیان اینکه تعمیر و نگهداری این پروفیل در بلند مدت نسبت به چوب و فلز کمتر است، افزود: این پروفیل در مقابل موریانه، حشرات، جوندگان و قارچ مقاوم است.

این فعال حوزه فناوری با اشاره به کاربرد این محصول تولید شده بیان کرد: کاربرد چوب - پلاستیک در مبلمان شهری، آلاچیق، سطل، گلدان و کف پوش و نمای ساختمان است؛ شاخص محصول طول عمر بالاتر در شرایط جوی نسبت به محصولات چوبی و فلزی و کم شدن استفاده از منابع تجدید ناپذیر مانند جنگل ها و فلزات است. همچنین در این محصول از ضایعات کشاورزی و بازیافت پلاستیک استفاده شده که در مبلمان شهری طول عمر بالاتری نسبت به چوب و فلز ایجاد می کند و دوستدار محیط زیست است.

قطع وابستگی به قطع درختان با استفاده کامپوزیت چوب پلاستیک

وی با بیان اینکه خرید از محصول چوب - پلاستیک برای مبلمان شهری با پایه پلی اتیلن می تواند برای حفظ محیط زیست مفید باشد، گفت: استفاده از این محصول وابستگی به قطع درختان جنگل برای استفاده از مبلمان شهری و همچنین استفاده از فلزات را در حد زیادی کم می کند.

وی افزود: علاوه بر موارد فوق، استفاده از ترموپلاستیک های بازیافتی و ذرات چوب نیز کمک به حفظ محیط زیست خواهد بود. در صورتی که شهرداری ها از استفاده از این محصول حمایت کنند، استفاده از آن باعث حفظ محیط زیست و رونق شرکت تولید کننده چوب - پلاستیک خواهد شد.

جهادی از فعالیت های صورت گرفته در بازار بین‌المللی سخن گفت و افزود: در زمینه صادرات چوب - پلاستیک به صورت با واسطه اقدام شده است و ۳ بار صادرات به کشور عراق داشته ایم.

وی با اشاره به مجموعه فعالیت های صورت گرفته توسط این شرکت فناور بیان کرد: طراحی و تولید کامپوزیت چوب پلاستیک، تولید پوشش ضد حریق و پودر تأخیر انداز شعله، طراحی و تولید قطعات لاستیکی و پلاستیکی به ویژه دیافراگم های لاستیکی، انجام مشاوره در زمینه روغن های صنعتی همچنین انجام خدمات آزمایشگاهی در خصوص شناسایی و آنالیز قطعات پلیمری و آزمایش روغن های صنعتی، از جمله فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص مطالعات کاربردی در زمینه پلیمرها و کامپوزیت‌های پلیمری هستند.

وی با اشاره به نقش حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در عملی کردن پروژه‌های دانش بنیان بیان کرد: با حمایت‌های صورت گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توانسته‌ایم با سرعت بیشتری تفکرات فناورانه را عملی کنیم و در این راه به موفقیت‌های بی‌شماری دست بیابیم.