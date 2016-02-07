اتوبوس های بی.آر.تی نیمه دوم اسفند به رشت می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رسولی در نود و چهارمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی رشت که ظهر یکشنبه برگزار شد، با اشاره به دغدغه اعضای شورا نسبت به تامین نشدن اتوبوس های خط ویژه بی. آر. تی گفت: متاسفانه با گذشتن از فراز و نشیب های بسیاری که بر سر قرارداد شهرداری رشت با شرکت مونتاژ کننده خودرو به وجود آمد، هنوز هم اتوبوس ها به شهرداری تحویل داده نشده است.

وی با بیان اینکه طبق آخرین اعلام از سوی شرکت طرف قرارداد، اتوبوس ها تا نیمه دوم اسفند ماه به رشت خواهند رسید افزود: هر قراردادی نیازمند تعهدپذیری دو طرف قرارداد است و تامین نشدن اتوبوس ها در حالی که عملیات سخت افزاری ایستگاه های خط ویژه در حال پایان است، نگران کننده است.

رسولی با اعلام اینکه برای بررسی وضعیت تحویل اتوبوس ها هفته آینده به استان اردبیل سفر خواهد کرد، تصریح کرد: نمی توان منتظر ماند که شرکت طرف قرارداد هر بار تحویل دادن اتوبوس ها را به تعویق بیندازد لذا لازم است که هیئتی متشکل از شهرداری و شورا به ویژه اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک به اردبیل سفر کرده و جویای زمان دقیق تحویل اتوبوس ها به شهرداری رشت شوند.

این عضو شورا همچنین به راه اندازی پل های عابرپیاده مجهز به آسانسور در رشت اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه راه اندازی ۲۵ پل عابرپیاده در خیابان های مختلف برای جلب سرمایه گذار به فراخوان گذاشته شده است لذا باید ساز و کار آن به شورا اعلام شود.

رسولی جانمایی پل های مجهز به آسانسور را نیازمند بررسی مجدد دانست و گفت: راه اندازی پل های عابرپیاده مطالبه عمومی است اما ایجاد پل های عابرپیاده مکانیزه سبب اشغال پیاده روها و ایجاد اشکال در کسب و کار برخی کسبه شده است که نیاز است با بررسی مجدد جانمایی ها اندکی تغییر کند.

افتتاح دومین پل عابرپیاده مکانیزه رشت تا دو هفته آینده

در ادامه این سخنان، معاون برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در خرید اتوبوس های خط ویژه اظهار کرد: با تماس های مکرری که با شرکت طرف قرارداد انجام شده قول تحویل اتوبوس ها را تا پایان نیمه اول اسفند به شهرداری رشت داده شده است.

فرامرز جمشیدپور دلیل تاخیر در تحویل اتوبوس ها را طی کردن روند استاندارد سازی و بازبینی شرکت کره ای اعلام کرد و افزود: شهرداری به جد پیگیر تحویل اتوبوس ها است اما متاسفانه طبق قراردادی که با شرکت مورد نظر بسته شده ضمانت اجرایی آن در بعد زمان معین نشده است.

وی درباره وضعیت پل های عابرپیاده گفت: ۲۷ پل عابرپیاده شامل دو پل عابرپیاده مکانیزه برای جلب سرمایه گذار به فراخوان گذاشته شده است و با مطالعاتی که از سوی مشاور انجام شده، جانمایی پل ها تعیین شده است که به رغم این موضوع، در صورت امکان تغییر در جانمایی در حد چند متر، خواسته کمیسیون عملی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی حمل و نقل ترافیک شهرداری رشت از راه اندازی دومین پل عابرپیاده مکانیزه این شهر طی دو هفته آینده خبر داد و افزود: علاوه بر این، مرکز کنترل ترافیک شهرداری رشت پیش از پایان سال به طور کامل مورد بهره برداری قرار می گیرد.

جمشیدپور تصریح کرد: با اجرای عملیات فیبر نوری، علاوه بر دوربین ها، تمامی امکانات این مرکز شامل کیوسک های هوشمند، اتصال تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به مرکز، رزرواسیون هتل ها برای تردد در بافت مرکزی شهر و سایر برنامه هایی که برای این مرکز اندیشیده شده است در ماه آینده به بهره برداری می رسد.

در ادامه جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت که سه ساعت به طول انجامید، بهای تعرفه خدمات سازمان اتوبوسرانی و مینی بوسرانی مطرح و از سوی مدیرعامل این سازمان ارائه شد که از سوی اعضای کمیسیون با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.