دستگیری ۷ مظنون همکاری با داعش در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این افراد در مناطق شرق و جنوب اسپانیا دستگیر شده اند.

وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد: چهار تن از بازداشت شده ها اهل سوریه، اردن و مراکش بودند که در اسپانیا اقامت دارند و سه تن دیگر نیز از مراکش هستند.

تاکنون جزییات بیشتری از این اقدام منتشر نشده است. اما در عین حال مقامات گفته اند که تحقیقات انجام گرفته توسط پلیس که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، اجازه متلاشی کردن یک باند را داده است.

تاکنون ۸۳ نفر در اسپانیا به جرم مشارکت با گروههای تروریستی دستگیر شده اند.