تسهیلات مناسب به معتادان بهبود یافته در شهرضا ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر،محسن گلابی ظهر یک شنبه با بیان این مطلب در شانزدهمین نشست شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا اظهار کرد: براساس آمار و اطلاعات موجود، فرمانداری شهرضا در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح استان اصفهان رتبه نخست را دارد و این حاکی از اهمیت بالای این موضوع برای مجموعه مسئولان امر در شهرستان است.

وی افزود: مافیای مواد مخدر برای ایجاد گرایش به مصرف انواع مواد مخدر نسبت به ارائه این مواد به شکل رایگان و ارزان قیمت به جوانان اقدام می کند و برای مقابله با این موضوع باید نسبت به ترویج سیاست های مناسب در عرصه های فرهنگی و ورزشی اهتمام داشته باشیم.

فرماندار شهرضا با اشاره به برگزاری همایش بهبود یافتگان و لزوم حمایت همه جانبه از بهبود یافتگان در این زمینه گفت: به طور مثال تبیین ارائه تسهیلات مناسب به این افراد در قالب طرح اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار مسئولان امر باشد.

وی اضافه کرد: تمامی ارکان دولتی و غیردولتی مرتبط با معتادان بهبود یافته باید از تمامی امکانات و زیرساخت های موجود برای تقویت و حمایت از این قشر جامعه بسیج شوند.

گلابی با تشریح اهمیت تجدید نظر در حوزه اعتیاد زنان و لزوم افزایش حساسیت عمومی در خصوص این موضوع افزود: به هر شکل تجزیه و تحلیل آمارهای ارائه شده در این خصوص باید مد نظر قرار بگیرد و از ظرفیت های فرهنگی موجود برای سیاست گذاری اصولی در این زمینه اقدام کنیم.

در ادامه این نشست مجید طاهری زاده، کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در سخنانی با بیان اینکه کشور ایران در طول چند قرن گذشته تجربیات گسترده ای در حوزه نحوه ترویج و مقابله با مصرف مواد مخدر را تجربه کرده است، متذکر شد: در برخی موارد افراد مصرف کننده، اطلاع چندانی از آثار تخریبی نوع ماده مصرفی خود ندارند و این موضوع در اقشار تحصیل کرده نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست باید عدم گرایش به مواد مخدر را به عنوان یک اصل مهم در چارچوب فکری افراد جامعه نهادینه کنیم و سپس نسبت به سیاست گذاری در سایر عرصه ها اقدام شود.

کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به اینکه ایران به عنوان موفق ترین کشور جهان در عرصه مبارزه با مواد مخدر مطرح است،بیان داشت: کشف به طور میانگین ۶۰۰ تا۷۰۰ تن انواع مواد مخدر در طول سال از مصادیق این موفقیت های بزرگ است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر در زنان گفت: در برخی موارد افرادی در سطح جامعه تصور می کنند با مصرف یکبار در هفته مواد مخدر اعتیادی پیدا نمی کنند و این حاکی از لزوم آگاهی بخشی عمیق در بین افراد مختلف جامعه است.