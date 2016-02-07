انقلاب اسلامی مثابه لطف الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس، آیت‌الله اسدالله ایمانی ظهر یکشنبه در دیدار با پیشکسوتان سپاه فجر استان فارس افزود: همانگونه که حرکت پیامبران گذشته، راستین بود، انقلاب اسلامی نیز به مثابه نماد فضل و لطف الهی است.

وی تصریح کرد: خدمت در انقلاب اسلامی از تفضلات آشكار الهی است و در انقلاب اسلامی واضح بود که دست الهی این حرکت را هدایت می‌کند.

نماینده ولی فقیه در فارس یادآور شد: با فضل خداوند دلها به سمت امام(ره) و انقلاب هدایت شد و با توجه به فرمان تاریخی ایشان که در عصر ۲۱ بهمن ماه ۵۷ فرمودند "حکومت نظامی شکسته شود" باورش در وهله اول برای مردم سخت بود که این نشان از عنایت ویژه و دستی در انقلاب بوده است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: اگر این فرمان و حکم شکل نگرفته بود انقلاب اسلامی پیروز نمی‌شد و این اولین آغاز برای تداوم این انقلاب است.

امام جمعه شیراز ادامه داد: رهبر انقلاب نیز با قدم گذاشتن، اين مسير را تداوم دادند.

وی با اشاره به شرایط امروز منطقه نیز گفت: در شش سال اخیر اوج اقتدار حزب‌الله در سوریه و بسیاری از کشورهای منطقه را شاهد هستیم که مسیر راه اهل بیت(ع) را دنبال کردند.

آیت الله ایمانی با بیان این نکته که اگر ایده‌ها و افکار غربی بر ما تحمیل کردند و اگر استحاله فکری ایجاد شد آیا باز این هم عنایات الهی ادامه داشت، گفت: نفوذ می‌خواهد ارزش‌ها را به ضد ارزش و هنجارها را به ناهنجاری تبدیل کند.