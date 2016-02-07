به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام حسین خبیری نماینده سرپرست باشگاه پرسپولیس بر اساس آخرین تصمیم‌های اخذ شده در شهرداری تهران، ورزشگاه‌های شهید کاظمی و امام رضا (ع) روز شنبه ۲۴ بهمن ماه به دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تحویل خواهد شد.

خبیری که در جلسه روز شنبه سازمان ورزش شهرداری جهت انجام هماهنگی حضور داشت، افزود: در این نشست، نمایندگان دو باشگاه و مسوولان بخش‌های مختلف شهرداری، حضور داشتند. قرار است پس از تحویل ورزشگاه، مراسمی هم روز دوشنبه ۲۶ بهمن ماه در برج میلاد برگزار شود و طبق صحبت‌های انجام شده، وزیر ورزش، شهردار تهران، اعضای شورای شهر، مدیران و مسوولان بخش‌های مختلف شهرداری، مدیران و مسوولان دو باشگاه، پیشکسوتان و اعضای تیم‌ها نیز در این مراسم که قرار است در سالن همایش‌ها برگزار شود، حضور پیدا کنند.

خبیری خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که با توجه به مباحث مطرح شده، همکاری‌ها با باشگاه فقط به واگذاری ختم نمی‌شود و حمایت‌ها از طریق شهرداری‌های مناطق ادامه پیدا می‌کند و البته همه ما امیدواریم حضور باشگاهی مثل پرسپولیس با جلب توجه افکار عمومی به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن مناطق کمک کند.