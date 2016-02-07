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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

پروژه چهار خطه شدن محور آبیک، محمدیه افتتاح شد

پروژه چهار خطه شدن محور آبیک، محمدیه افتتاح شد

قزوین- با حضور استاندار قزوین و به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر پروژه چهار خطه سازی تعریض و بهسازی «احداث باند دوم» محور آبیک - محمدیه به طول ۵ کیلومتر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه چهار خطه سازی محور آبیک، محمدیه ظهر یکشنبه به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، علی رحمانی فرماندار آبیک، حامد مانی فرمدیر کل راه و شهرسازی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی و محلی افتتاح شد.

حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی در این مراسم اظهار کرد: قطعه اول پروژه چهار خطه کردن جاده آبیک محمدیه که از محورهای پر تردد و حساس استان است با هزینه ای بالغ بر ۴۳ میلیارد ریال به اتمام رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص بخش های دیگر این پروژه عنوان کرد: طول کل مسیر ۳۵ کیلومتر است که  امروز ۵ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و ۵ کیلومتر دیگر آن نیز از سمت آبیک تا مرحله آسفالت پیش رفته است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است با تکمیل چهارخطه کردن محور قدیم قزوین- آبیک بخشی از ترافیک عبوری شامل خودروهای سنگین از آزادراه قزوین- کرج به این محور انتقال یافته و به این ترتیب ایمنی خودروهای سواری نیز در آزادراه افزایش یابد.

مانی فر با اشاره به پروژه های دیگر افتتاح شده در همین محور به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: روشنایی تقاطع زیاران و کوندج با محور قدیم آبیک- محمدیه با هزینه ای بالغ بر ۳ میلیارد ریال و به طول بیش از ۲ کیلومتر از دیگر برنامه هایی بوده که توسط اداره کل راه و شهرسازی در این ایام به بهره برداری رسیده است.

 

 

کد مطلب 3044248

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