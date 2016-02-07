سامانه مانیتورینگ مرکز پیش بینی هواشناسی استان سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان، فرماندار شهرستان سمنان صبح یکشنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و طلوع سی هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به نقش کاربری اطلاعات و داده های سازمان هواشناسی در تصمیم گیری ها در بخش های مختلف، انتظامی، راه ترابری، مدیریت شهری و... گفت: با بهره گیری ازاین دانش می توان با پیش بینی لازم از حوادث جلوگیری کرد.

سید عباس دانایی تصریح کرد: کاهش خسارت همچون سرمازدگی و آسیب به محصولات کشاورزی و خسارت ناشی از وقوع سیل و خشکسالی از دیگر فواید کاربری اطلاعات و داده های سازمان هواشناسی است.

وی با اشاره به افزایش بیش از ۳۰ ایستگاه هواشناسی در دو سال اخیر در دولت تدبیر و امید در سطح استان سمنان گفت: اطلاع رسانی عموم مردم در خصوص خدمات هواشناسی می تواند در بهره مندی بیشتر مردم از این خدمات مثمرثمر باشد.

مدیرکل سازمان هواشناسی استان سمنان نیز ضمن تبریک ایام الله دهه فجر با اشاره به راهبرد سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: ظرفیت سازی، تحقیق علمی و توسعه فنی، خدمت رسانی، مشارکت،کارآیی و اثربخشی بهتر از اولویت های این سازمان است.

غلامرضا حسنی‌غربا با اشاره به افتتاح سامانه مانیتورینگ با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال در سمنان، گفت: با این سامانه امکان مشاهده وضعیت ایستگاههای جاده ای، ارتباط با ایستگاه های خودکار هواشناسی، مشاهده وضعیت تمام مسیرهای جاده ای در کشور، تصاویر ماهواره ای، رادارهای هواشناسی در سطح منطقه بصورت آنلاین قابل مشاهده و بهره برداری خواهد بود.

وی در خاتمه تصریح کرد: این سامانه مجهز به سیستم ویدئو وال بوده و امکان رویت هر یک از تصاویر به صورت جداگانه وجود دارد و از چهار تصویر تا ۶۴ تصویر قابلیت افزایش دارد و در سطح کشور چهارمین استان است که از این نرم افزار بهره مند شده است.