دنبال دولتی کردن هنر نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در جریان افتتاح سومین هفته فرهنگ و هنر و نمایشگاه آثار هنری شهرستان قرچک با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در عرصه های مختلفی تأثیرات شگرفی را گذاشت که یکی از این حوزه ها فرهنگ و هنر بود.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود: تحولات فرهنگی و هنری پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران مسیر جدیدی را در پیش گرفت.

وی ادامه داد: به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییراتی که در مسیر فرهنگ و هنر ایجاد شد، هنرمندان خوبی توانستند در این عرصه درخشیده و ترقی پیدا کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: هنرمندان نیز در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و معرفی دستاوردهای انقلاب نقش مهمی را ایفا کردند.

وی بیان داشت: سروده هایی که توسط هنرمندان کشور با موضوع انقلاب اسلامی خلق شد، در ایجاد شور در میان ملت ایران بسیار تأثیر گذار بود.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: دولت یازدهم به دنبال دولتی کردن هنر نیست و امور به مردم و صنف های تخصصی واگذار شده است.