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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

مهار شعله های آتش در بازار کفاش/ جدال ۲ساعته با شعله های آتش

مهار شعله های آتش در بازار کفاش/ جدال ۲ساعته با شعله های آتش

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی در کارگاه کفاشی واقع در چهار راه گلوبندک خبر داد و گفت: با تلاش ماموران آتش نشانی، این حریق بدون تلفات جانی مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی درباره جزییات این حادثه آتش سوزی گفت: حوالی ساعت دو بامداد امروز آتش سوزی کارگاه کفاشی در چهار راه گلوبندک به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران چهار ایستگاه آتش نشانی به همراه خودروهای تنفسی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این کارگاه در طبقه دوم یک ساختمان قدیمی قرار دارد که در جریان آتش سوزی مقدار زیادی از مواد قابل اشتعال دچار حریق شده بود.

ملکی با بیان اینکه آتش کاملا شعله ور و در حال سرایت به کارگاه همجوار بود، ادامه داد: آتش نشانان ابتدا با اقدامات مناسب، مانع از سرایت آتش به کارگاهها و طبقات همجوار شده و پس از آن عملیات خود برای مهار حریق را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی دربرنداشت، خاطرنشان کرد: آتش نشانان ساعت چهار و ۱۰ دقیقه بامداد، پس از مهار کامل آتش سوزی و ایمن سازی محل، کارگاه را برای بررسی علل وقوع حادثه در اختیار کارشناسان قرار دادند.

کد مطلب 3044255

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