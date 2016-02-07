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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۵

مانور اضطراری در فرودگاه خرم‌آباد اجرا شد

مانور اضطراری در فرودگاه خرم‌آباد اجرا شد

خرم آباد - مانور طرح اضطراری کامل فرودگاه خرم آباد اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مانور طرح اضطراری یا مانور طرح دوسالانه فرودگاه خرم آباد برگزار شد.

اسفندیار کیانی مدیر فرودگاه خرم آباد در حاشیه این مانور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مانور بر اساس ضوابط و معیارهایی که مدنظر شرکت فرودگاه های کشور و استانداردهای بین المللی بود انجام گرفت.

وی با بیان اینکه در این مانور پیش بینی خروج یک هواپیما از باند شده بود، عنوان کرد: ارگان های مختلف که در این مانور شرکت داشتند در جلسات توجیهی از قبل شرکت کردند.

مدیر فرودگاه خرم آباد چالاکی و چابکی و تمرین فعالیت های موثر در سانحه های مشابه را هدف این مانور دانست و ادامه داد: تمرین، آشنایی به ورودی و خروجی فرودگاه و مفهوم و سطوح پروازی برای کنترل از اهداف دیگر این مانور هستند.

کیانی تصریح کرد: در این مانور مدیریت بحران استان، اورژانس، هلال احمر، اورژانس هوایی در کنار واحدهای مختلف داخل فرودگاهی اعم از هوانوردی، ایمنی و آتش نشانی، پلیس فرودگاه سپاه فرودگاه سوخت رسانی هواشناسی و... حضور داشتند.

وی با بیان اینکه ناظران ما در مانور حضور داشته و ارزیابی می کنند، افزود: هدف ما این است نقاط ضعف و قوتمان را در چنین مواقعی بشناسیم و خطرات ناشی از این وقایع را به حداقل برسانیم.

کد مطلب 3044259

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