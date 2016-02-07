واژگونی مرگبار پرشیا در بزرگراه/ راننده جوان در دم جان سپرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال ملکی درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱:۳۸ بامداد امروز حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب بزرگراه جلال آل احمد به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران ایستگاه ۱۰ به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی گفت: این خودرو پرشیا به دلایلی نامشخص از مسیر اصلی منحرف و در محل واژگون شد.

ملکی افزود: راننده خودرو نیز به هنگام واژگونی، به بیرون پرتاب شده بود که به تشخیص عوامل اورژانس این مرد ۳۲ ساله به دلیل شدت صدمات وارده جان خود را از دست داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: آتش نشانان با اقدام لازم از نشت بنزین خودرو در محل وقوع حادثه جلوگیری کرده و پس از اطمینان از ایمن سازی، محل را در اختیار عوامل پلیس راهور برای بررسی های لازم تکمیلی قرار داده و این محل را در ساعت ۲:۱۰ دقیقه بامداد ترک کردند.