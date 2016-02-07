آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۱۶۵ پروژه در حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد صبح یکشنبه تعداد ۱۶۵ پروژه در حاشیه شهر مشهد بهره برداری و وارد فاز اجرایی شدند.
در این مراسم شهردار مشهد اظهار کرد: اجرای طرح ارائه خدمات رایگان سلامت در ۱۱۰ پایگاه محلی مناطق محروم و حاشیه شهر در قالب غرفههای غربالگری و مشاوره، مشارکت با اداره کل تبلیغات اسلامی استان به منظور استقرار ۵۰ مبلغ در مساجد محلات حاشیه شهر، حمایت از اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی تشکلهای حاشیه شهر، پشتیبانی و حمایت از ۳۰ هیئت مذهبی محوری و مؤسسات قرآنی در حاشیه شهر، همکاری با گروههای جهادی جهت اجرای برنامههای علمی، فرهنگی، عمرانی در مناطق حاشیه شهر نیز از برنامههای مشارکتی شهرداری مشهد در حاشیه شهر است.
سید صولت مرتضوی با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۵ درصد از اعتبارات فضای سبز در مناطق کمبرخوردار و حاشیه شهر مشهد هزینه میشود، گفت: در سال گذشته ۳۵ پروژه فضای سبز در مساحت ۴۱ هکتار در مناطق کمبرخوردار و حاشیه شهر مشهد احداث شد که در سال جاری این پروژهها به ۴۵ پروژه و گستردگی ۵۶ هکتاری رسیده است.
وی گفت: کمک به ساخت سه مدرسه علمیه، مشارکت با فرمانداری در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر و پرخطر و کارتن خواب، راهاندازی دو مرکز ویژه بانوان با ظرفیت ۵۰۰ نفر و آقایان با ظرفیت هزار و ۵۰۰ نفر، مشارکت با سپاه امام رضا(ع) در خصوص احداث مجموعههای ورزشی سرپوشیده، اهدای چهار هزار کیف سلامت به دانشآموزان مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد همزمان با آغاز سال تحصیلی از دیگر اقدامات این پروژهها است.
شهردار مشهد افزود: احداث سه سوله بحران و چهار سالن ورزشی سرپوشیده چندمنظوره در مناطق حاشیه شهر و احداث زمینهای چمن مصنوعی، زمین والیبال ساحلی و زمینهای ورزشی روباز چند منظوره از جمله اقدامات شهرداری مشهد در حوزه حاشیه شهر بوده است.
شهردار مشهد ادامه داد: مشارکت با مردم و خیران جهت احداث بیش از ۱۱۰ مسجد در حاشیه شهر با اعتباری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال، مشارکت در ساخت دو دبیرستان علوم و معارف اسلامی شهید مطهری با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و مشارکت با سپاه امام رضا(ع) در بهبود و بازسازی ۱۰۰ مسجد در حاشیه شهر با اعتبار پنج میلیارد ریال از جمله پروژه های حاشیه شهر مشهد بوده است.
وی اظهار کرد: پس از فرمان مقام معظم رهبری در خصوص خدمترسانی به حاشیهنشینان شهر مشهد مقدس با محوریت آیتالله علمالهدی ستاد ساماندهی حاشیه این شهر تشکیل شد تا بتوانیم گامهای اساسی در این جهت برداریم.
مرتضوی خاطرنشان کرد: همانگونه که از گذشته اعلام شده بود شهرداری مشهد با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مردمی بسیج، اداره کل تبلیغات اسلامی استان، اداره کل اوقاف و امور خیریه و شورای اسلامی شهر توانسته است گامهای مطلوبی بردارد به همین منظور تا حدودی به برنامه جامع خود در راستای ساماندهی حاشیه شهر مشهد بوده است.
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