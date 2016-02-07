عامل انتشار تصاویر غیر اخلاقی در کمیجان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، در پی اعلام کارشناسان پلیس فتا استان مركزی مبنی بر فعالیت یک نفر در زمینه انتشار تصاویر غیر اخلاقی و مستهجن در فضای مجازی و شبکه اجتماعی تلگرام، موضوع در دستور کار پلیس امنیت شهرستان كمیجان قرار گرفت.

براساس این گزارش در این خصوص پرونده ای تشکیل و با تحقیقات پلیس، فرد مورد نظر شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیرشد که در ابتدا منکر اتهامات خود شد اما به هنگام مواجه با مدارک پلیس به اقدامات مجرمانه خود اعتراف کرد.

گفتنی است وی دلیل خود را از این اقدام سرگرمی و گذران وقت اعلام کرد.

دستگیری ۴ قاچاقچی سابقه دار در فراهان

فرمانده انتظامی شهرستان فراهان استان مرکزی نیز از دستگیری چهار قاچاقچی سابقه دار و کشف یک کیلو و ۴۷۰ گرم تریاک دراین شهرستان خبر داد.

صفر علی روشنایی گفت: ماموران انتظامی شهرستان فراهان از خرید و فروش مواد مخدر توسط چهار نفر قاچاقچی در سطح این شهرستان مطلع شدند.

وی بیان داشت: با اعلام این خبر ماموران انتظامی ضمن کنترل تردد محورهای مواصلاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، موفق به شناسایی و بازرسی این چهار قاچاقچی و منزل و خودروی آنان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فراهان خاطرنشان کرد: در این عملیات چهار مواد فروش دستگیر و در بازرسی از خودروی و منزل متهمان یک کیلو و ۴۷۰ گرم تریاک و دو دستگاه خودرو کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.